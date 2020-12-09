Hipersonik Jet Motoru ile, Dünya'nın Her Yerine 2 Saatte Gideceğiz

Bilim insanları Dünya'nın hemen her yerine 2 saatte gidilmesine imkan tanıyacak bir hipersonik jet motoru prototipini test etti. Sonuçlar umut verici...

Hipersonik jet motoru

Concorde'un kullanımdan kaldırılmasından bu yana, ticari süpersonik uçuşla ilgilenilmedi. Daha hızlı motorlara yönelik yenilikler devam ederken, yüksek hızlı motorlarla ilgili birkaç ciddi sorun, bu motorların büyümesini engelledi. Bilim insanları bu yüzden hız konusunda sınırları zorlamak yerine yakıt verimliliğini artırmaya, uçakların karbon ayak izini azaltmaya ve yolcu kapasitesini artırmaya odaklandılar. Ancak, Pekin'den bir grup bilim insanı farklı düşünüyor ve çok büyük bir kilometre taşını geçtiler.

Bilim insanları yeni geliştirdikleri hipersonik jet motorları ile Mach 16'ya kadar hızlara ulaşılabileceğini iddia ediyor. Bu da saatte 19.000 kilometre anlamına geliyor. Rüzgâr tünelindeki testlerin stabil sonuçlar verdiğinin de açıklandığı test sonuçları Çin Havacılık Dergisi'nde yayınlandı.

Ekip, Sodramjet adını verdikleri motorlarının hipersonik itişte önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini iddia ediyor: "Hipersonik itiş gücü konusunda 70 yıllık araştırma, hipersonik hava soluyan motor geliştirmek için devrim niteliğinde bir konsepte ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Sodramjet motor konsepti çok umut verici ve burada sunulan çalışma bu fikri güçlü bir şekilde destekliyor."

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