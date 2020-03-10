Araştırma: En Çok Açık Windows 10'da Değil Linux'ta

Yeni bir araştırma, işletim sistemlerini güvenlik açıklarının sayısı açısından analiz etti, ortaya düşünceleri değiştirebilecek bir sonuç çıktı!

En Çok Açık Windows 10'da Değil Linux'ta

Hangi işletim sistemi daha ciddi güvenlik açıklarına sahip? Yeni yayınlanan bir rapor, cevabın Windows değil, Linux olduğunu söylüyor.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün Ulusal Güvenlik Açığı Veritabanı tarafından yapılan analizde, 1999 ile 2019 arasındaki popüler yazılımlardaki "teknik açıkları" değerlendirildi. Analiz sonucunda Linux'un bir türü olan Debian, son 20 yıldaki 3.067 güvenlik açığıyla listenin tepesine yerleşti. Android, 2.563 açık ile ikinci sırada yer alırken Linux çekirdeği, 2.357 açık ile üçüncü sırada yer aldı. Apple macOS'unun 2.212 açık ile biraz geriden takip ettiği, Ubuntu'nun ise 2.007 açık ile beşinci sırada konumlandığı gözleniyor.

Microsoft'un işletim sistemlerine bakıldığında Windows 7'nin 1.283, Windows 10'un ise 1.111 açığa sahip olduğu gözleniyor.

Debian 1993'ten beri piyasada olduğundan ve analizler bu tarihleri hesaba kattığından, doğrudan karşılaştırma yapmak zor görünüyor. Yine de sonuçlar, Windows'un söylendiği kadar güvensiz olmadığını gösteriyor. Ancak güvenlik açığı sayısının güvenlik hakkında her şeyi söylemediğini de önemle vurgulamak gerekli. Bu noktada en azından açıkların ne kadar kritik olduğunu, hedeflenme olasılığını ve ne kadar hızlı kapatıldığını değerlendirmek gerekiyor.

Emin olabileceğimiz şey ise, hiçbir ürünün geçilmez bir güvenlik sağlamadığı.

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