İşte Netflix HDR10 Desteği Gösteren Samsung Telefonlar

Akıllı telefonlar ve tabletler, özellikle film ve televizyon programlarını tüketmek için giderek daha yaygın olarak kullanılırken, online servisler de popülaritesini arttırmayı sürdürüyor elbette. Bunların en ünlüsü de kuşkusuz Netflix.
Netflix'te Dolby Vision ve HDR destekli filmleri ve dizileri izleyebiliyorsunuz. Ancak bunun için cihazınızın da bu teknolojileri desteklemesi gerekiyor kuşkusuz. Netflix de zaman zaman bu teknolojileri destekleyen cihazlara lisans sağlıyor. Bu sertifika, bu cihazları kullanan kullanıcıların Netflix'te HDR destekli içerikleri tüketebileceklerini gösteriyor. Şimdi Samsung da yeni cihazları ile bu aileye katılmış. Piyasaya yeni sürülen Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip de Netflix'in HD ve HDR10 sertifikasına nail olmuş. Peki, listede sadece bu modeller mi var? Hayır, diğer pek çok Samsung akıllı telefonlar da Netflix'in HDR10 desteğinden faydalanıyor. Tam listeyi sizlerle paylaşalım ancak önce şu sorunun cevabını verelim:
Netflix Dolby Vision ve HDR Nasıl İzlenir?
Netflix'te Dolby Vision ve HDR olarak sunulan içerikleri izlemek için elbette cihazınızın bu teknolojileri desteklemesi gerekiyor. Öte yandan Netflix'teki içerikleri Ultra HD 4K çözünürlükte izlemek için en az 25 megabit internet hızına ihtiyacınız var.
Netflix'te HD ve HDR10 Destekli Samsung Telefonlar
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20 + 5G
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10+
- Galaxy S10 5G
- Galaxy Fold
- Galaxy Fold 5G
Netlix'te HD Sertifikasına Sahip Samsung Telefonlar
- Galaxy A9
- Galaxy M10s
- Galaxy A10e
- Galaxy A60
- Galaxy A70
- Galaxy A80
- Galaxy M40
- Galaxy A30s
- Galaxy A50s
- Galaxy A70s
- Galaxy M30s
- Galaxy A51
- Galaxy A71
- Galaxy M21
- Galaxy M31
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy XCover 4s
- Galaxy XCover Pro
Netlix'te HD Sertifikasına Sahip Samsung Tabletler
- Galaxy Tab A
- Galaxy Tab A 8.0
- Galaxy Tab A, S Penli
- Galaxy Tab Active Pro
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S6 Lite
Bu arada listede yer alan Galaxy Tab S6 Lite'ın henüz Samsung tarafından resmi olarak tanıtılmadığını, henüz tasarımının geçtiğimiz hafta sızdırıldığını da belirtelim. Ancak görünüşe göre Galaxy Tab S6 da Netflix sertifikasını şimdiden almış.
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