Araştırma ortaya koydu! 1500 yıl önceki Kara veba ve koronavirüs benziyor!

İspanya'da yapılan bir çalışma, Bizans İmparatorluğu dönemi İstanbul'unda yaşanan veba salgını ile koronavirüs salgını arasında bağlantılar kurdu. İşte o araştırmanın detayları...