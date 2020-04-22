Korkutan koronavirüs uyarısı: ABD'yi ikinci bir dalga bekliyor!

Koronavirüsün ağır biçimde etkilediği ABD için sağlık uzmanları, korkutucu bir uyarıda bulundu. Sağlık yetkilileri, ABD'yi ilkinden daha sert etkileyecek ikinci bir dalga konusunda uyardı.