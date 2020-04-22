Korkutan koronavirüs uyarısı: ABD'yi ikinci bir dalga bekliyor!

Ülkenin üst düzey sağlık yetkilisi, ABD'deki ikinci bir koronavirüs vakası dalgasının ilkinden daha kötü olabileceği konusunda uyardı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Robert Redfield, yeni bir salgının muhtemelen grip sezonuyla aynı zamana denk geleceği sebebiyle tehlikenin daha yüksek olduğunu söyledi.
BBC'de yer alan haberde Robert Redfield, bu durumun ABD sağlık sistemine "hayal edilemez bir yük" koyacağını söyledi.
ABD'de 800.000'den fazla vaka görüldü, bu da dünyadaki en yüksek sayı. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan hesaplamalara göre, şimdiye kadar ABD'de 45.000'den fazla insan koronavirüs nedeniyle öldü.
Kaliforniya eyaleti Pazartesi günü yeni vakalardaki en hızlı yükselişini yaşarken, New York dışında en kötü etkilenen eyalet olan New Jersey, bir gün içinde ölümlerdeki en yüksek artışı gördü.
ABD'deki diğer gelişmelerde:
Başkan Donald Trump, göçmenlere yasal daimi ikamet ve Amerikan vatandaşlığına başvurma fırsatı veren ABD yeşil kart başvurularını 60 gün süreyle durduracağını söyledi.
Harvard Üniversitesi, Başkan Trump'ın iade edilmesine yönelik baskılarına rağmen, 8.6 milyon dolarlık koronavirüs hibesini elinde tutacağını söyledi.
İLK ÖLÜMÜN 26 ŞUBAT'TA DEĞİL 6 ŞUBAT'TA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Sağlık yetkilileri, Kaliforniya'daki ilk koronavirüs vakalarının düşünüldüğünden çok daha önce meydana geldiğini doğruladı. Yapılan incelemeler, 6 Şubat'ta Santa Clara ilçesinde evde ölen bir kişinin ABD'de bilinen ilk ölüm olduğunu ortaya koydu. Şimdiye kadar, ilk ölümün Washington eyaletinde 26 Şubat'ta ölen bir adam olduğu düşünülüyordu.
ABD Senatosu, küçük işletmelere yardımcı olmak için tasarlanan fonlar da dahil olmak üzere, 484 milyar dolar tutarındaki koronavirüs yardımını oybirliğiyle onayladı. Mevzuat Perşembe günü onay için Temsilciler Meclisi'ne gidecek.
İKİNCİ DALGA GRİP MEVSİMİ İLE AYNI ANDA GELECEK
Washington Post'taki röportajda, Robert Redfield "Önümüzdeki kış ABD'de gerçekleşmesi mümkün olan virüs saldırısının şu an yaşadığımıza göre daha zor geçebileceğini" söyledi.
Yetkili, ABD'li yetkilileri aynı anda hem grip hem de koronavirüs salgınıyla karşılaşma olasılığına hazırlık yapmaya çağırdı.
CDC başkanı Robert Redfield, koronavirüsün ABD'ye düzenli grip mevsiminin sonlarına doğru geldiğini söyledi. Virüs, grip mevsiminin en yoğun yaşandığı zamanda gelmiş olsaydı, "Gerçekten, gerçekten, gerçekten, gerçekten zor olabilirdi" dedi.
Bu uyarılar, bazı ABD eyaletlerinin karantina kısıtlamalarını hafifletmek için harekete geçmesi sebebiyle geliyor.
Robert Redfield, virüsün yayılmasının önlenmesi için sosyal mesafenin anahtar olduğunu ve yetkilileri, hareket kısıtlamaları kaldırılsa bile sosyal mesafenin önemini vurgulamaya devam etmeye çağırdı.
Yetkili, son dönemdeki anti-karantina protestolarının "yardımcı olmadığını" söyledi.
Devlet yetkilileri, koronavirüse sahip olanları ve temas ettikleri kişileri tespit etmek için testleri hızlandırma çağrısında bulundu.
Hastalık Kontrol Merkezlerinin, temas edilen kişilerin bulunasına yardımcı olmaları için 650'den fazla kişiyi, ki böylece personel sayısı ikiye katlanıyor, işe almayı planladığını söyledi.
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