Araştırmacılar WhatsApp Şifrelemesini Çökertti

Araştırmacıların WhatsApp'ta keşfettiği ciddi açık, uçtan uca şifrelemeyi bir bakıma yerle bir etmiş olabilir!

Araştırmacılar WhatsApp Şifrelemesini Çökertti

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