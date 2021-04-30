Arçelik, Milli Takım finale kalırsa TV bedellerini iade edecek

Arçelik ilginç bir kampanyaya imza attı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın finale kalması halinde Arçelik, mayıs ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edecek.