Arçelik, Milli Takım finale kalırsa TV bedellerini iade edecek

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, marka Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir kampanyaya imza atıyor.
Arçelik, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın olası zaferini kutlamaya hazırlanıyor.
TV'lerin Bedellerini Tüketiciye İade Edecek
Turnuvada A Grubu'nda Roma'da 11 Haziran'da İtalya, Bakü'de 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 11 Temmuz'daki finale kalması halinde mayıs ayında satılan Arçelik 55 inç ve üzeri UHD televizyonların bedelleri tüketicilere iade edilecek.
Arçelik 1 Mayıs itibariyle başlayacağı kampanyaya dahil olan TV modellerine ve kampanyaya ait diğer bilgileri detaylı olarak www.arcelik.com.tr adresi üzerinden tüketicilerine sunuyor.
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