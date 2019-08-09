Area 51 Baskını, Facebook'a Geri Döndü!
Facebook'un aniden kaldırdığı Area 51 baskını etkinlik sayfası, Facebook sözcüsünden gelen bir özür ile birlikte geri döndü!
- Levent Öztürk
Nevada çölündeki gizli seviye bir askeri üs olan Area 51'i basmak için Facebook üzerinde düzenlenen etkinlik, sosyal ağdan kaldırılmasının ardından tekrar oluşturulmuş durumda. Etkinliğin yaratıcısı Matty Roberts tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, etkinliğin Facebook topluluk standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığına yönelik bir bildirim aldı.
Bir Facebook sözcüsü ise, kaldırmanın bir hata olduğunu ve sayfanın artık tekrar erişilebilir olduğunu söyledi.
20 Eylül tarihli "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" (Area 51'i Basın, Hepimizi Durduramazlar) adlı etkinlik için 2 milyondan fazla kişi katılacağını söylerken 1.4 milyon kişi de ilgi duyduklarını işaretledi.
Etkinliğin tanımı ise genel planı veriyor: "Nevada kırsalında buluşacağız ve girişimizi koordine edeceğiz. Eğer naruto koşusu yaparsak mermilerinden daha hızlı koşabiliriz. Hadi o uzaylıları görelim."
Area 51, Las Vegas'tan yaklaşık 150 mil (241.4 kilometre) uzaklıkta yer alan yüksek gizlilik dereceli bir alan. Bu alanın ne için kullanıldığı net bir şekilde bilinmemekle beraber, hava aracı geliştirilmesi için kullanıldığı tahmin edilmekte. Bu yüzden de Area 51 uzun yıllardır uzaylı teorileri için ana alan oldu ve uzaylı gemilerinden uzaylılara kadar pek çok farklı yabancı kaynağın bu alanda araştırıldığı iddia ediliyor.
ABD Hava Kuvvetleri ise alana girmeyi planlayan kişileri ciddi bir şekilde uyarıyor ve "her zaman Amerika'yı ve varlıklarını korumaya hazır olduğunu" söylüyor.
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