ARM İşlemcili, "Uygun" Fiyatlı Bir Apple MacBook İçin Hazırlanın

Apple, yıllardır hayal edileni gerçeğe çevirmek üzere: Şirket, ilk kez "uygun" fiyatlı bir MacBook tanıtmaya hazırlanıyor.

ARM İşlemcili Apple MacBook Kasım'da Gelebilir

Apple'ın MacBook dizüstü bilgisayar modelleri gerek tasarımı gerek özellikleri ile kullanıcıların beğenisini toplarken, fiyatları ile ise bütçelerini sarsıyor. Fakat Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni MacBook, yüksek fiyatları ile tanınan MacBook'lara farklı bir örnek olacak gibi görünüyor.

Yayınlanan Bloomberg raporuna göre Apple, ARM işlemcili ilk Mac dizüstü bilgisayarını kasım ayında tanıtacak. Bilindiği gibi 13 Ekim'de iPhone 12 lansmanını da yapacak olan Apple, böylece 1 ay arayla lansman düzenleyecek.

Bloomberg'deki raporu düzenleyen Mark Gurman, yeni MacBook için Apple'ın bu platformu temel alan ilk cihazı olduğunu söylerken, ayrıca 12 inçlik MacBook'un yeniden kullanıcılarla buluşabileceğinin de altını çizmiş.

Apple'ın yeni MacBook'unun özellikleri ise şu an için belli değil.

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