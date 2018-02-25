ARM Windows'un Sınırları Belli Oldu
Microsoft, Windows'un ARM cihazlar üzerinde ne gibi sınırlamalar ile karşılaşacağını açıkladı!
- Ali Ruhi Öztürk
Microsoft, ARM cihazlar için geliştirilen Windows 10 sürümünün sınırlamalarını açıkladı. Windows RT, şirketin ARM için Windows konusundaki son girişimiydi. Windows 8'e dayanarak, kullanıcılar yalnızca Mağaza için oluşturulan uygulamaları kullanabiliyordu. Ancak ARM' için Windows 10 oldukça farklı. Bu aygıtlar Windows 10 S ile birlikte geliyor, bu nedenle Store uygulamaları destekleniyor. Artık Windows 10 Store Win32 programlarını da destekliyor ve bununla beraber Windows 10 Pro'ya geçmek ücretsiz olacak. ARM cihazlarda Windows 10'un sınırlamaları şunlar olacak:
x64 uygulamalar çalışmayacak
64-bit Win32 uygulamaları için destek eksikliği bir süredir biliniyor. Bunun nedeni, ARM için Windows'un ARM işlemcileri üzerinde çalışan Win32 uygulamalarını elde etmek için kullandığı emulator'ün aslında Microsoft'un x64 makinelerinde çalışan x86 uygulamalarını elde etmek için kullandığı aynı emulator katmanı (Windows'da Windows veya WoW) olması.
Hyper-V olmayacak
Windows 10 Pro ya da Windows 10 S'nin en önemli özelliklerinden biri Hyper-V. Bu özellik sayesinde kullanıcıllar yapay makineler oluşturabiliyor, ancak Hyper-V maalesef ARM'yi desteklemiyor.
Mobil uygulamalar zorlanacak
Çoğu ARM hedefli uygulamanın mobil cihazlar için tasarlandığını düşünürsek, arayüz sorunları, yanlış oryantasyon ve çakılmalar bazı mobil uygulamaları kullanılmaz hale getirebilir.
Bazı oyunlar çalışmayacak
OpenGL 1.1'den daha yüksek herhangi bir sürüm gerektiren tüm oyunlar ARM için Windows'ta çalışmayacak. Microsoft, anti-hile sürücülerine dayalı oyunların da çalışmayacağını söyledi, ancak DirectX 9'dan 12'ye kadar sürümler desteklenecek.
Windows'u kişiselleştiren uygulamalar çalışmayabilir
Bunlara arayüze müdahele eden, bulut depolama, destek yazulumları ve giriş metodu editörleri dahil. Yani kabuğu kişiselleştiren uygulamalar ARM için Windows tarafından desteklenmiyor, çünkü işletim sisteminin bu sürümü yerel OS parçalarının değiştirilmesine izin vermiyor.
Yakın gelecekte bu sınırlamaların ortadan kalkması beklenmiyor. Microsoft şu an UWP'nin gelişimine odaklandığı için Win32 gelişiminde pek bir ilerleme katedilmiyor.
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