ARM'li Lumia 950'ye Windows 10 Yüklendi

Hacker'lar, ARM işlemcili Lumia 950'ye eksiksiz bir Windows 10 yüklemeyi başardılar!

ARM'li Lumia 950'ye Windows 10 Yüklendi

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