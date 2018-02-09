ARM'li Lumia 950'ye Windows 10 Yüklendi
Hacker'lar, ARM işlemcili Lumia 950'ye eksiksiz bir Windows 10 yüklemeyi başardılar!
Bir günden uzun süren pil ömrü ve sürekli bağlı dizüstüler için söz veren Windows 10 ARM sürümü zaten yeterince heyecana sebep olmuyormuş gibi, hacker'lar bu işletim sistemi sürümünü eski Lumia 950'ye yüklemeyi başardı.
İsminden de anlaşılacağı gibi Windows 10 ARM sürümü, ARM işlemcilere sahip dizüstü ve tabletler için tasarlanmış bir işletim sistemi. Bu işlemciler enerji tasarrufu bakımından çok iyi oldukları için genellikle akıll telefonlarda kullanılıyor, ayrıca mobil internet ve hızlı açılma süreleri sayesinde taşınabilir teknolojiler için ideal bir seçenek durumundalar. Tabii ki bazı atılgan hacker'ların gözünde bu uygulama akıllı cep telefonlarına yüklenmek için can atan bir işletim sistemiydi.
Akıllı telefon üzerinde tam sürüm Windows 10 çalıştırmak gerçekten büyük bir başarı. Arayüze yapılacak bir kaç dokunuşla telefon ekranında Windows 10 kullanmak çok da zor olmayacaktır. Yukarıda gördüğünüz gibi, Windows 10 gerçekten Lumia 950 üzerinde çalışıyor.
Blaze adlı Twitter kullanıcısı, WPInternals isimli bir yazılım sayesinde bunu başardı. Yazılım daha önce Windows Phone'lara Windows 8 yüklemek için kullanılıyordu. Şimdiyse Lumia 950'ye Windows 10 ARM yüklemek için kullanılan program, ARM işletim sisteminin ne kadar esnek olduğunu kanıtlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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