Armut Yiyip Sarhoş Olan Sincap, İnterneti Ele Geçirdi

Alkol nedeniyle sarhoş olan tek canlı insan değil. Örneğin Afrika fillerinin uzun zamandır marula ağacının fermente edilmiş meyvesini yiyerek sarhoş olduğu biliniyor. Bu kadar büyük bir hayvanı sarhoş etmek için çok fazla fermente meyve gerektiğini düşünebilirsiniz ve birçok bilim insanı da sizinle aynı fikirde olur, ancak Biology Letters dergisinde yayınlanan son araştırmalar fillerin insanlara göre alkole çok daha dayanıksız olduğunu gösteriyor.
Yarasalardan maymunlara kadar her canlının ara sıra fermente meyvelerin tadını çıkardığı, bazı hayvanların ise daha sertlerini tercih ettiği biliniyor. Örneğin Hindistan'da papağanlar afyon tarlalarına saldırıyor ve buradaki çiftçilere zor anlar yaşatıyor.
Geçtiğimiz günlerde YouTube'a düşen eğlenceli bir videoda ise, sarhoş olmayı seven hayvanların arasında sevimli sincapların da bulunduğu görülüyor. Sevimli yaratık fermente armutları yedikten sonra ayakta durmakta zorlanıyor. Videoyu çeken Kathleen Morlok, altına yazdığı notta, sincabın daha sonra ayılıp kendine geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu da yazdı.
İşte interneti birbirine katan sarhoş sincap videosu:
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