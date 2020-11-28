Tavşan Büyüklüğünde, Uzun Tüylü ve Zehirli: İşte Doğadaki En Tehlikeli Fare

Afrika'da ortaya çıkan, bir fili yere devirecek kadar zehirli, tavşan büyüklüğünde fareler görenleri şaşırtıyor.

Şimdi de zehirli fareler çıktı

Mammalogy dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, Afrika'da yaşayan ve kimyasal savunma aracı olarak bitki zehrini toplayan bilinen tek memeli olan tuhaf bir fareden söz ediliyor. Ölümcül gizli silahına rağmen, Afrika tepeli faresi (Lophiomys imhausi) tam olarak bir katil gibi görünmüyor, bir pom-pom ile bir kokarca arasındaki bir şeye benziyor. Postu birkaç miligramı bir insanı anında öldürecek kadar güçlü bir zehir içermesine rağmen düşmanca tavırlar sergilememesi sevindirici.

Makale henüz yeni olsa da, Doğu Afrika'da yaşayanlar farelerin "silahlı" ve tehlikeli olduğundan uzun süredir şüpheleniliyordu. 2011'de, tepeli sıçanların alışılmadık özellikleri üzerine yapılan ilk araştırma, yüksek toksik kardenolitler bakımından zengin olduğu için insanlar tarafından avlanmak için kullanılan zehirli ok ağacından (Acokanthera schimperi) toksin topladıklarını ileri sürmüştü. Tehdit edildiklerinde, bu fareler sırtlarındaki tüyleri dikiyor ve yalayarak bunları zehirli bir silah haline getirdikleri düşünülüyordu. Bu erken araştırma, bir bireydeki davranışı doğruladı, ancak davranışın tepeli sıçanlar arasında ne kadar yaygın olduğu belirsizliğini korudu.

Araştırma çerçevesinde 25 fare inceleme altına alındı ve 1.000 saat boyunca davranışları gözlendi. Bilim insanları bu gözlemler sonunda farelerin Acokanthera toksini topladıkları ve çok karmaşık bir sosyal hayata sahip olduklarını ortaya çıkardı.

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