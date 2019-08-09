Arrow Evreninde Büyük Sürprizler!
Arrow, Supergirl, The Flash, The Legends of Tomorrow gibi dizilerden oluşan Arrowverse'de bombalar patlamaya hazır!
Arrow evrenin yaratıcısı Greg Berlanti, bazı eleştirmenler tarafından yerden yere vurulsa da geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Ne var ki Arrow evreninde bir dönüm noktası ile karşı karşıyayız. 2019-2020 süreci hiç şüphesiz Arrow, Supergirl, The Flash, The Legends of Tomorrow gibi dizilerin en önemli sezonlarına ev sahipliği yapacak.
Öncelikle, sıradaki sezonun Arrow'un final sezonu olduğunu belirtmek isteriz. Diğer ilginç bir haber Warner Bros'un diğer kahramanı Black Lighting'in, orijinal ekiple buluşacak olması.
Arrow evrenin bu yılki hikayesi ise, Detective Comics'in tarihini değiştiren Crysis On Infinite Earths'ü (Sonsuz Dünyalarda Kriz) konu alacak. Tüm Berlanti dizileri, Crysis On Infinite Earths'ü işleyecek ve kahramanlarımız tek amaç doğrultusunda birleşecek: Anti-Monitör isimli tanrısal güçleri olan ve çoklu evrende trilyonlarca cana kıyan varlığı durdurmak.
Bir diğer sürpriz ise Brandon Routh'un bir kez daha Superman pelerinini giyecek olması. Routh, Legends of Tomorrow'da Atom rolünü üstlenirken, paralel evrendeki bir dünyada Superman: Kingdom Come versiyonunu canlandıracak. Çizgi romanlarda Kingdom Come'daki Superman o kadar çok güneş ışığı absorbe etmiş ki Kriptonitten bile etkilenmiyor. Kısacası aşırı güçlü bir Superman'e tanıklık edeceğiz. Yine de bu Superman, Supergirl'in süksesine zarar vermemek için olabildiğince az karşımıza çıkacak.
Teen Titans'ın üyelerinden Blue Beatle da Arrow evrenine katılacak. Yeşil Fener John Stewart'ın da Anti-Monitor ile olan savaşa katılması kesin gibi. Stewart rolünü muhtemelen David Ramsey üstlenecek.
Dizilerin yayın tarihleri şöyle belirlendi:
Supergirl: 8 Aralık 2019
The Flash: 10 Aralık 2019
Arrow: 14 Ocak 2020
Legends of Tomorrow: 14 Ocak 2020
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