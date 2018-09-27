Artan AMD Satışları, Intel'i Köşeye Sıkıştırıyor
Yükselen AMD işlemci satışları, Intel üzerinde bir hayli baskı yaratacak.
AMD'nin bu yılın başında yükselen işlemci satışları ile oyuna geri döndüğünü söylemiştik. Öyle ki AMD'nin satışları artmaya devam ediyor. Hatta gelen raporlara göre AMD şu an CPU pazarının yüzde 30'una oldukça yakın. Bu konuda ciddi iddialar bulunuyor.
DigiTimes'ın haberine göre AMD, 2018'in dördüncü çeyreğini yüzde 30'luk işlemci pazar payı ile kapatacak. Bu da özellikle Intel'in büyük kayıp yaşaması demek. Ancak Intel'in bu kaybı yaşaması normal, zira bir süredir verdiği sözleri tutmuyor. Daha önce 10nm'lik mimarisindeki yeni işlemcilerinin yakın olduğunu söyleyen Amerikalı şirket, 10nm işlemcilerini (Cannon Lake) 2019'un ikinci yarısına kadar yetiştiremeyecek gibi görünüyor. Ancak buna karşın AMD, bir süredir 7nm'lik CPU ve GPU'lar için TSMC ile beraber çalışıyor.
Intel'in pazar payını kaybetmesinin bir diğer sebebi ise yaşadığı tedarik problemleri. Intel işlemcilerin fiyatları stok sıkntısı sebebiyle artıyor. Ayrıca PC üreticileri yavai yavaş tercihlerini AMD'den yana kullanmaya başladı. Raporlar, özellikle Asus, MSI, Gigabyte ve ASRock'ın AMD işlemcilere yöneldiklerini gösteriyor. Tüm bunların neticesinde AMD masaüstü işlemci pazarında payını yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 20'lerde yukarı taşıdı. Gelecek çeyrekte de bunun yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Bakalım Intel durumu toparlayabilecek mi?..
Ercan Uğurlu
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