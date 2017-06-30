Artık WhatsApp'ta Doğru Emoji'yi Bulmak Daha Kolay
Her geçen gün daha da gelişen WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek bir yeniliğini daha duyurdu!
WhatsApp her geçen gün yeni bir özellik kazanıyor. Sadece bir kaç gün önce yeni dosya paylaşımı özelliğini beta kullanıcıları ile birlikte test eden WhatsApp, artık tüm dosya tiplerinin paylaşılmasına izin verecek. Bugün yayınlanan beta güncellemesi ise emoji arama özelliğini uygulamaya ekleyecek.
Bu özellik aslında daha önce beta sürüm 2.17.238'de denenmişti, ancak arama özelliğini kullanmak uygulamanın çakılmasına sebep oluyordu. Bu sefer yeniden gelen özellik, çakılma sorunundan tamamen kurtulmuş durumda.
Emoji menüsünün altında bulunan büyüteç ikonuna dokunduğunuzda, bulmak istediğiniz emojinin ismini veya alakalı bir kelimeyi yazarak arama yapabilirsiniz. Erişim kolaylığı ile birlikte, bu özellik emojilerin ne anlama geldiğini aramak için de kullanılabiliyor. Yani artık tam olarak ne manaya geldiğini anlamadığınız emoji kalmayacak.
Bu güncelleme şu anda beta kullanıcılarına açık durumda. Yeni özellik yakında genel olarak yayınlanacak.
Ali Ruhi Öztürk
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