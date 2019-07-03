Artırılmış gerçeklik iş dünyasının hizmetinde!
Lenovo ThinkReality A6 artırılmış gerçeklik setini denedik, kurumsal dünyada ne gibi seçenekler sunduğunu mercek altına aldık.
Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ilk defa telaffuz edilmeye başlandığından beri çok mesafe kat etti. Gözlüklerin kalitesi arttı, daha hızlı işlemciler, daha iyi çözünürlük sayesinde modellemeler artık gerçeğe çok daha yakın. Buna ek olarak hareket algılama teknolojinde yaşanan gelişmeler sayesinde artık sanal gerçeklik dünyasındaki nesnelere "dokunabilmek" ve onları "işletebilmek" daha kolay.
CHIP Online olarak deneyimleme imkânı bulduğumuz ThinkReality A6 özellikle kurumsal dünyayı hedefliyor. Kurumların gerek üretim gerekse de destek hatlarında çalışan elemanları için uzaktan destek, firma içi eğitim, yeni teknolojilere adaptasyon ve karmaşık iş süreçlerini simülasyonlarla deneme ve çözümleme imkânı sunan ThinkReality A6 iki ana bileşenden oluşuyor. Bu bileşenlerden ilki gözlük ve onu yöneten bilgisayar. Gözlük ve lensleri içeren başlık 380 gram ağırlığında. Önünde iki balık gözü kamera, bir derinlik ölçer ve 13 megapiksellik bir RGB algılayıcı bulunuyor. Kullanıcının çevre ile etkileşime geçmesini sağlayan mikrofon ve kulaklıklar da başlığa entegre edilmiş durumda. Gözlük baktığınız sanal ortamda nereye odakladığınızı anlayabiliyor ve çözünürlüğü o bölgeye göre optimize edebiliyor. 6,800 mAh pil kullanan ThinkReality A6'nın şarjı altı saat dayanıyor. Buna ek olarak cihaz şarja takılıyken de kullanılabiliyor.
Sistemin diğer parçası SSD boyutlarında bir kontrol bilgisayarı. Anroid tabanlı olan bu kutuda Snapdragon 845 CPU bulunuyor. Intel Movidius platformunu kullanan başlıktaki lenslerin her biri 40 derece görüş açısı sunuyor ve 1080p çözünürlükte çalışıyor. Microsoft'un Hololens'inin aksine yönetim bileşeni başlığın dışında olduğundan başlık Hololens'e göre çok daha hafif.
Esnek yazılım seçenekleri, geliştirmeye açık platform
ThinkReality A6'nın en önemli özelliği Lenovo tarafından sağlanan SDK sayesinde artırılmış gerçeklikle ilgilenen, bunu iş süreçlerine entegre etmek isteyen yenilikçi firmalara istedikleri işin doğasına göre programlama ve uygulama geliştirme imkânı sunması. Ayrıntılı bir dokümantasyona sahip olan SDK ile başlığı istediğiniz gibi programlayabiliyor, aklınıza gelecek her türlü uygulama için özelleştirebiliyorsunuz. Sistemin seçenekler yelpazesini genişleten en önemli özelliklerinden biri platformdan bağımsız olması. AR uygulamaları Windows platformunda yazılabildiği gibi, diğer popüler işletim sistemlerinde de uygulama geliştirmek mümkün.
İnceleme videomuzda örnek bir eğitim senaryosunu test ettik. Bir teknik servis elemanının eğitimini simule eden bu senaryoda bir laptop'un bozulan kablosuz iletişim çipinin nasıl değiştirileceği anlatılıyor ve uygulamalı olarak gösteriliyor. Bu tür eğitimler için ideal bir platform olan ThinkReality A6 ile geliştirilen sağlık, mekanik, mühendislik uygulamalarının artırılmış gerçeklik dünyasını oyunlardan gerçek hayata ve kurumsal yapılarak genişleteceğini düşünüyoruz.
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