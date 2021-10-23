Aşı Pasaportu Uygulamasında Açık Bulundu

COVID-19 ile mücadelede aşı çok büyük bir rol oynuyor. Aşıların ve aşılanan bireylerin takibi de önem kazanıyor. Bu ihtiyacı gideren uygulamalar acilen geliştirildiği için güvenliğe dair endişe yaratabiliyor. Avustralya'nın bu amaçla kullandığı uygulamada güvenlik açığı bulunmasıyla birlikte BugBounter.com, hassas verilerin depolandığı uygulamaları hedef alabilecek olası siber saldırıların geri dönüşü olmayan sonuçlarına karşı uyarıyor.