Sosyal Ağ Devi Pinterest, İddialara Göre PayPal Tarafından Satın Alınıyor!

PayPal'ın Pinterest'i satın almak için görüşmeler yaptığı ve pazarlıklarda son aşamaya gelindiğine dair haberler yayılıyor. Reuters'in haberine göre, Paypal Çarşamba günü sosyal ağı satın almak için 45 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Potansiyel satışla ilgili haberler ilk olarak Bloomberg tarafından günün erken saatlerinde bildirildi. Anlaşmanın değerinin yaklaşık 39 milyar dolar olacağı ve PayPal'ın bunu çoğunlukla hisse senedi yoluyla finanse etmeyi planladığı belirtiliyor.
İlk bakışta, PayPal'ın Pinterest'e olan ilgisi kafa karıştırıcı gibi görünebilir, ancak bu satın alma, şirketin büyüyen sosyal ticaret alanında bir yer edinmesine yardımcı olabilir. Bu, Pinterest'in 2015'ten beri aktif bir oyuncu olduğu bir alan. Pinterest aynı zamanda güvenli bir yatırım olarak değerlendiriliyor, zira sosyal medya ağı, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda yaşanan şikayetlerden ve sorunlardan her zaman uzak kalmayı başardı.
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