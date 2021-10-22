Sosyal Ağ Devi Pinterest, İddialara Göre PayPal Tarafından Satın Alınıyor!

PayPal'ın Pinterest'i satın almayı düşündüğüne dair haberler herkesi şaşırttı. Ama bu satın alma, eğer gerçek olursa, çok da mantıksız olmayacak gibi görünüyor.

PayPal, Pinterest'i Satın Almak İstiyor!

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