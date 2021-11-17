Asisguard ve Lapis Havacılık'dan Önemli İş Birliği

Türk Savunma Sanayii'ne yenilikçi ve özgün ürünler kazandıran Asisguard ve Lapis Havacılık Saha Expo'da yeni bir anlaşmaya imza attı.

Asisguard ve Lapis Havacılık'dan Önemli İş Birliği

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