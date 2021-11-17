Asisguard ve Lapis Havacılık'dan Önemli İş Birliği

Türk Savunma Sanayii'ne yenilikçi ve özgün ürünler kazandıran Asisguard ve Lapis Havacılık Saha Expo'da yeni bir anlaşmaya imza attı. Asisguard Genel Müdürü M. Barış Düzgün ve Lapis Havacılık Teknolojileri A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili S. Nihat YANIK'ın imzaladığı anlaşmayla savunma ve havacılık alanında iki kurum güç birliği yaptı.
İşbirliği çerçevesinde Asisguard'ın Songar Silahlı Drone Sistemi, Milli Lapis Otopilot Sistemiyle entegre ediliyor. Türkiye' nin iki önemli savunma firması yeteneklerini birleştirerek güçlerine güç kattı. Çok daha özgün, akıllı ve güvenli hale gelen yerli ve milli ileri teknoloji ürünlere bir yenisi daha eklenmiş olacak.
Yapılan işbirliği çerçevesinde ülkemiz adına savunma ve havacılık sanayi ürünleri daha üst seviyeye çıkarılarak hizmete sunulacak. Asisguard ve Lapis Havacılık savunma sanayii sektörüne yeni ürünler katmak, mevcut ürünleri daha iyi noktalara taşımak, ortak yürütülebilecek projelerde tasarım güçlerini birleştirmek, savunma ve havacılık alanında yeni pazarlar bulabilmek ve ihracat potansiyellerini arttırmak amacıyla birlikte çalışmalar yürütmeye devam edecek.
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