Bezos'un Blue Origin'i ile Uzaya Giden Glen de Vries, Hayatını Kaybetti!

Jeff Bezos'un Blue Origin'i ile uzay yolculuğuna çıkan Glen de Vries, bir uçak kazasında hayatını kaybetti...

  • Levent Öztürk
Glen de Vries, 49 yaşında hayatını kaybetti...

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