Bezos'un Blue Origin'i ile Uzaya Giden Glen de Vries, Hayatını Kaybetti!

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile uzayı ziyaret eden ikinci ekibin bir parçası olan girişimci ve yönetici Glen de Vries, New Jersey'de bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Vries, 49 yaşındaydı.
New Jersey Herald'ın söylediğine göre De Vries, uçuş eğitmeni Thomas Fischer ile birlikte tek motorlu bir Cessna 172'nin Kemah Gölü yakınlarında düşmesinden sonra hayatını kaybetti.
Blue Origin yaptığı açıklamada, "Glen de Vries'in ani ölümünü duymak bizi harap etti. Bütün Blue Origin ekibinin ve diğer ekip arkadaşlarının yaşamını renklendirmiş ve enerji vermişti. Havacılığa olan tutkusu, hayırsever çalışmaları ve zanaatına olan bağlılığı uzun süre saygı duyulacak ve takdir edilecektir" dedi.
De Vries, 13 Ekim'de Blue Origin New Shepard roketiyle, ünlü bilim kurgu oyuncusu William Shatner, Planet Labs kurucu ortağı Chris Boshuizen ve Blue Origin'in görev ve uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Audrey Powers ile birlikte kısa bir uzay yolculuğuna çıkmıştı.
De Vries, görevden önce yaptığı açıklamada, "Tüm kariyerimi insanların hayatlarını uzatmak için harcadım. Ancak, Dünya'daki sınırlı malzeme ve enerjiyle, uzaya erişimimizi genişletmek insanlığın gelişmeye devam etmesine yardımcı olabilir." demişti. De Vries'in kariyeri, tıbbi araştırmalara yardımcı olan yazılım geliştirmeye odaklandı.
Blue Origin uçuşundan sonra de Vries, "Geri sayım sırasında zihnimde o yüksek zaman duygusunu yaşamıştım. Sanırım bu bakış açısını gezegenimize ve ilişkilerime yönelik olarak geri getirdim. Zamanın geçişi, tıpkı Dünya'daki kaynaklar gibi, geniş bakış açısıyla daha değerli hissettiriyor" demişti.
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