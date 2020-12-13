Aslan mı güçlü kaplan mı? İlginç kıyaslama

Aslanlar ovaların kralıdır. Kaplanlar ormanı yönetir. Ama yüz yüze, hangisi kazanır?
Smithsonianmag'da yer alan ilginç haberde bu sorunun peşine düşülmüş. İşte haberdeki yorumlar:
"Kaplanlar daha ağırdır ancak iki kedinin boyutları o kadar da farklı değildir. Aşağıdaki görselde iki kedigilin ortalama vücutları üst üste yerleştirilmiştir.
Kas, Yağdan Ağırdır
Lise döneminden kalma bilgilerle, kas kütlesinin yağdan daha ağır olduğunu hatırlayabilirsiniz, bu da kaplanın fazla kilosunu açıklamaya yardımcı olur. Öyleyse, kaplanın aslana göre fiziksel bir avantajı olacak gibi görünüyor.
Genellikle Kaplan Kazanıyordu
Ancak bu varsayıma ekleyeceğimiz bazı tarihsel verilerimiz de var. Antik Roma'da, kaplan-aslan yüzleşmesi nadir değildi. 1959'da bir okuyucu Spokesman-Review'e bu soruyu sordu ve gazete de Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki yayınların küratörü William Bridges'e sordu. Bridges, "Roma Kolezyumu zamanında, genellikle kaplanın kazanacağı düşünülürdü" dedi. Sonuçlarla ilgili net bir verimiz olmasa da, olayla ilgili eski görseller genellikle kaplanın kazandığını gösteriyordu.
Aslan Kazandı
1800'lerin sonlarında, Hintli bir hükümdar olan Gaekwad of Baroda, iki güçlü canlı arasında bir kavga düzenledi. Dövüş başlamadan önce bahisçiler, kaplanın kazanacağı olasılığını 1 ila 37.000 olarak belirledi ve Gaekwad 37.000 rupi kaybetti.
2011 Yılında Kaplan Aslanı Tek Pençe Darbesi ile Öldürdü
2011 yılında ise, bir kaplan Türkiye'deki Ankara Hayvanat Bahçesi'nde koşarken tek pençesiyle bir aslanı öldürdü. Görünüşe göre kaplan çitin içinde bir boşluk buldu ve aslanın bulunduğu alana girdi. Karşılaştıklarında kaplan, aslanın şah damarını tek bir vuruşla kesmişti.
Kaplanlar Daha Agresif Olabiliyor
Craig Saffoe Smithsonian hayvanat bahçesinde bir biyolog, "Genel olarak, kaplan daha agresif görünmektedir; boğaza yani öldürmeye gidiyorlar. Aslanlar ise daha çok, 'Sana vurup oynayacağım diyor."
Ancak bir arenada ve hatta bir hayvanat bahçesinde savaşmak, vahşi doğada savaşmaktan oldukça farklı. Bir kaplan, bir aslanla kafessiz bir ortamda veya çığlık atan hayranların olduğu bir alanda karşılaşırsa ne olur? Bu aslında şu anda bazı çevrecilerin cevaplamakta zorlandığı bir soru.
Vahşi Doğada Durum Değişiyor
Örneğin bazı Asya aslanlarını Gir ormanından kaplanların bulunduğu Kuno Palpur'a taşımak için bir plan vardı. Ancak Minessota Üniversitesi'nin Aslan Araştırma Merkezi, yerli kaplanların aslanları öldüreceğinden korktuğu için planın ertelendiğini söylüyor. Vahşi doğada, kaplanların ve aslanların oldukça farklı dövüştüğünü söylüyorlar:
Erkek aslan koalisyonları genellikle bölgesel rakiplere karşı bir grup olarak savaşırlar, bu nedenle bir kaplan için bire bir karşılaşmada bir kaplanın avantajı olabilir, çünkü bu bir kaplan için tipik bir savaş şeklidir. Bununla birlikte, 2-3 erkekten oluşan bir aslan koalisyonunun, yalnız bir kaplana göre açık bir avantajı olacaktır. 2-4 dişi aslandan oluşan bir grup, yalnız bir kaplana göre benzer bir avantaja sahip olacaktır.
Sonuç Olarak
Bir kaplan bire bir dövüşte aslanı kesinlikle yener. Vahşi doğada ise aslan yalnız bir kaplanı yenebilir"
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