Aslan mı güçlü kaplan mı? İlginç kıyaslama

Aslanlar ovaların kralıdır. Kaplanlar ormanı yönetir. Ama yüz yüze geldiklerinde, hangisi kazanır? İşte araştırmalar ve iki güçlü canlının karşılaşmaları halinde ortaya çıkacak sonuçlar...