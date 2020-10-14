Uykudaki kişiliğiniz hangisi: Yunus, kurt, ayı, aslan

Yunus, kurt, ayı veya aslan mısınız? Uzmanlar, uykunuzun kişiliğini bilmenin üretkenliğinizi artırmanıza ve işinizde başarılı olmanıza nasıl yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
Kronotipler, sirkadiyen ritmi ve kişisel uyku profilini tanımlar. Avustralyalı uyku uzmanı Olivia Arezzolo, kronotiplerin nasıl çalıştığını açıklıyor. Arezzolo, her kronotipin dinlenme ve uyanıklık zamanlarından nasıl keyif aldığını da anlatıyor.
Örneğin, ayılar öğleden sonra erken saatlerde üretkenlikte düşüş yaşarken, kurtlar ise geceleri daha iyi hissediyor.
İnsanlar temel kronotiplerini değiştiremez fakat, davranışlarını değiştirebilirler. İşte 4 kronotip ve açıklamaları... Siz hangisisiniz?
Avustralyalı uyku uzmanı, "kronotip" türünüzü bilmenin iş yerinde üretkenliğinizi artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor.
Olivia Arezzolo, kronotipleri "uyku profilleri" olarak tanımıyor, yani bu biyolojik olarak erken kalkmaya ve daha sonra yorgun olmaya mı, yoksa geç kalkmaya ve daha sonra yorulmaya mı programlı olduğunuzu anlamanın bir yolu.
30 yaşındaki Arezzolo Dailymail'de yer alan haberde "Bu yaklaşım bireysel sirkadiyen ritminizi veya uyku-uyanma döngünüzün nasıl programlandığını ana hatlarıyla açıklıyor" diyor.
Sizin kronotipiniz hangisi?
Gün içinde en çok ne zaman odaklandığınızı belirleyen, insanların kategorilere ayrılabileceği dört kronotip vardır: Ayı, Kurt, Aslan ve Yunus. Sizin kronotipiniz hangisi?
AYI
Ayıların uyku-uyanma döngüsü normal güneş döngüsünü izlediği için, insanların yaklaşık yüzde 55'i bu kategoride bulunur.
Bu tür genellikle güneşle beraber uyanır ve güneş batarken enerjilerini kaybeder. Sabah 8 ile öğleden sonra 1 arasında en verimli oldukları saatleri yaşarlar.
Öğle yemeğinden sonraki süre üretkenliğin en düşük olduğu zamandır. Ayı kronotipe sahipseniz ve evden çalışıyorsanız, işe daha erken başlamak ve daha erken bitirmek sizin için en idealidir.
Normal bir masa başı işinde çalışanlar ise sabah toplantıları planlayarak ve gün içindeki işin son teslim zamanlarını daha erken saatlere alarak daha verimli olabilirler.
KURT
Kurtlar "gece kuşu" olarak kabul edilir ve en çok öğleden sonraki erken saatlerde ve akşam 6'dan sonra üretken olurlar.
Olivia, misafir ağırlama veya etkinlik endüstrisinde gece vardiyasında çalışanların bu kronotipe uygun olacağını söyledi. Bu tür kronotipe sahip kişiler, sabah erken kalkmak için büyük bir mücadele verir.
Kurtlar için günün bir kısmını dışarıda geçirmek önemlidir, böylece hava aydınlık olduğunda çalışmak zorunda kalırlarsa bu şekilde enerji depolayabilirler. Nüfusun yaklaşık yüzde 15'i bu kategoriye giriyor.
ASLAN
Bu insanlar kurtların tam tersidir ve normalde onları henüz güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde egzersiz yaparken bulabilirsiniz.
Aslanlar, öğleden önce enerjileri "sönmeye" başlamadan kendilerini üretken hissederler ve akşam 9 veya 10'da yatmayı tercih ederler.
Ticaretle uğraşmak bir Aslan için uygun olacaktır, çünkü aslanlar çoğu gün saat 3'te çalışmayı bitirirler.
YUNUS
Nüfusun yüzde 10'unu oluşturan yunuslar, genel olarak uyku sorunları çeker, çoğu zaman huzursuz bir şekilde uyanırlar ve öğleden sonra çalışamaz hale gelirler.
Verimlilik aralıkları 10-14 saatleri arasında yer alıyor. Bu zaman çerçevesinin her iki tarafında ise yorgunluk nöbetleri geçiriyorlar.
Olivia, "COVID-19 başladığından beri uyku ile mücadele eden insan sayısı neredeyse iki katına çıktı, ancak bu ille de bir yunus olduğunuz anlamına gelmiyor" dedi.
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