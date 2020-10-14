Uykudaki kişiliğiniz hangisi: Yunus, kurt, ayı, aslan

Uykudaki kişiliğiniz gün içinde verimliliğinizi belirliyor. 4 farklı kronotipe sahip insanların her birinin gün içindeki davranışı da değişiyor. Yunus, Aslan, Kurt ve Ayı kronotiplerinin hangisisiniz?