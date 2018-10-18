Assassin's Creed Odyssey'i İnceledik!

Antik Yunan'da Sparta'lı bir paralı asker olarak ülken ve para arasında seçim yapmak sana kalmış. This is Spartaaaa!

Assassin's Creed Odyssey'i İnceledik!

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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