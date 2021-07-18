Aston Martin Valhalla Tanıtıldı: Süper Otomobilin Özellikleri de Süper!

McLaren, müthiş hızlı bir hibrit süper otomobil üretebilen tek İngiliz firması değil. Aston Martin, 740HP güce sahip, AMG yapımı 4,0 litrelik V8 ile 201HP'lik çift elektrikli motor sistemiyle en üst seviye performans gösteren ve düşük emisyon sergileyen yeni Valhalla süper otomobilini tanıttı. İki kapılı otomobil, 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 277 kilometre/saat. Tamamen elektrikle gitmek isteyenler ise saatte 120 kilometre hızla giderlerse, bu keyfi 15 kilometre boyunca yaşayabiliyorlar.
Elektrik teknolojisi ayrıca ağırlıktan tasarruf etmeye de yardımcı oluyor. Valhalla, geri vites için hibrit sistemi kullanan ve geleneksel bir geri vitese olan ihtiyacı ortadan kaldıran sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman içeriyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi için elektrik destekli tork vektörünü kullanan araç, oldukça çevik. Nürburgring Nordschleife için 6:30 tur zamanı öngörülüyor, ancak henüz bunun testi yapılmış değil.
Aston Martin, Valhalla'nın satışına 2023'ün sonunda 830.000 ile 968.000 dolar fiyat aralığında başlayacak. Üretimi sadece 2,5 yıl boyunca sürdürecekler, bu yüzden bu araçlardan sınırlı sayıda üretilecek.
Aston Martin, bu otomobil ile Artura ve Speedtail gibi McLaren hibritlerine meydan okuyor.
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