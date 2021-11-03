ASUS AIO Soğutucular, 12. Nesil Intel Core İşlemcileri Destekliyor

ASUS, ROG Ryujin, ROG Strix ve TUF Gaming hepsi bir arada (AIO) işlemci soğutucularının önümüzdeki aylar içerisinde LGA 1700 montaj kitiyle birlikte satılacağını duyurdu. Bu adım, bu sonbaharda yenilikçi 12. Nesil Intel Core masaüstü işlemcileriyle birlikte piyasaya sunulacak tüm Z690 anakartlarla uyum sağlamak için atıldı. Bu birinci sınıf AIO soğutucularla gelen kitlerde bir adet montaj yuvası, bir adet arka plaka ve dört adet vida bulunuyor. Diğer yandan tüm ASUS Z690 anakartlarda LGA 1700'e ek olarak LGA 1200 montaj delikleri de yer alıyor. Böylece halihazırda LGA 1200 montaj kitli ASUS AIO soğutucularına sahip olan kullanıcılar da ASUS Z690 anakartlara sorunsuz geçiş yapabiliyor.
Yeni kite sahip modellerin listesi şu şekilde: ROG Ryujin II 360, ROG Ryujin II 240, ROG Strix LC II 360, ROG Strix LC II 360 ARGB, ROG Strix LC II 280 ARGB, ROG Strix LC II 240, ROG Strix LC II 240 ARGB, ROG Strix LC II 120 ARGB, TUF Gaming LC 240 ARGB ve TUF Gaming LC 120 ARGB. Altı yıl garantili ASUS soğutucu serisinde yüksek performanslı radyatör fanları bulunuyor. Belirli modellerde de kişiselleştirilebilen LCD panellere ve ARGB LED'lere yer veriliyor.
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