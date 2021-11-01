Intel'in Beklenen Ekran Kartı Arc Alchemist İlk Kez Tüm Heybetiyle Göründü!

Intel'in yeni GPU serisi Arc Alchemist'in yeni fotoğrafları sızdı. Yeni amiral gemisi ekran kartlarının neye benzeyeceği artık aşağı yukarı biliniyor.

Intel'in yeni GPU'su Arc Alchemist ilk kez göründü

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