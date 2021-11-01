Intel'in Beklenen Ekran Kartı Arc Alchemist İlk Kez Tüm Heybetiyle Göründü!

YouTuber Moore's Law is Dead, Intel'in yakında çıkartacağı Arc Alchemist amiral gemisi grafik kartlarının ele geçirdiği fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflarda grafik kartlarının referans kartı ve üretim öncesi birimler halinde görüntüleri görülüyor. Son kullanıcıya ulaşacak nihai ürünün bu şekilde olup olmayacağını daha sonra göreceğiz.
Önceki mühendislik örnek kartlarıyla karşılaştırıldığında, burada gösterilen kart DG2-512EU tabanlı bir model ve yeni bir PCB düzenine sahip. Kart, Videocardz.com tarafından sızdırılan önceki mühendislik örnek kartlarının aksine, gümüş bir örtü ile birleştirilmiş siyah bir PCB'yi açıkça gösteriyor. Önceki mühendislik birimine benzer şekilde 225W dereceli güç tüketimine sahip gibi görünüyor.
Büyük 16GB GDDR6 belleğe ek olarak 4096 FP32 gölgeleme birimi ile 512EU modeli, AMD Radeon RX6700 grafik kartlarına ve NVIDIA'nın RTX 3070'ine rakip gibi görünüyor.
Intel Arch Alchemist masaüstü ekran kartlarının 2022'nin ikinci çeyreğinde, mobil kartların ise ilk çeyrekte piyasaya sürüleceği söyleniyor.
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