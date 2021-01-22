ASUS, AMD Ryzen Threadripper PRO Anakartlarını Duyurdu

ASUS, yeni Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI profeyonel iş istasyonu anakartını duyurdu. En yeni AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO işlemcilere destek veren bu anakart, AMD WRX80 platformunun işlem gücünü açığa çıkarmak için tasarlandı. Daha kısa sürede daha fazla iş yapmak için en üstün iş istasyonuna sahip olmak isteyen profesyonel içerik üreticileri ve mühendisler için ideal olan Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI, aynı anda birden fazla görevin üstesinden gelmek için üretkenliği inanılmaz ölçüde artıran bilgi işlem özellikleri sunuyor.
AMD Ryzen Thredripper PRO işlemciler; sanatçılar, mimarlar, mühendisler ve üstün performans arayan profesyoneller için ideal çözüm sunuyor. Sistem genelinde benzersiz 128 PCIe® 4.0 veri yolu desteği sunan AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler, çok çeşitli gelişmiş iş istasyonu yapılandırmaları kurmaya olanak veriyor. Bu işlemciler yeni nesil GPU'lar ve ultra hızlı NVMe depolama için PCIe 4.0 desteği sunan tek çözüm. Bellek hızı gerektiren uygulamalar söz konusu olduğunda, AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler rakipsiz bellek bant genişliği sunuyor ve 8 bellek kanalına destek veriyor.
Rakipsiz ultra hızlı bağlantı seçenekleri
Genişletilmiş ATX (EATX) biçimindeki ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI anakart, görüntü işleme sürelerini azaltıp yaratıcı deneme sayısını artırmak için yüksek veri aktarım hızları ve performans sunacak şekilde tasarlandı. PCIe 4.0 x4 bant genişliğine bağlı üç adet M.2 yuvası, içerik üreticilerine dev boyutlu video dosyalarıyla çalışma fırsatı veriyor. RAID yapılandırmasıyla birden fazla NVMe cihazını bağlayarak yüksek giriş çıkış bant genişliği sunarak düzenleme sırasında kusursuz içerik oynatma olanağı sağlıyor. Sekiz adet SATA 6 Gbps bağlantı noktası ve iki adet U.2 bağlantı noktası geniş depolama alanı ihtiyaçlarını karşılıyor. Anakartla birlikte gelen Hyper M.2 x16 Gen 4 kartı, PCIe x16 Gen 4 üzerinden dört adet daha M.2 Gen 4 SSD kullanma imkanı sunuyor. Anakart, Intel® X550-AT2 çift 10Gb Ethernet ve WiFi 6 bağlantı seçenekleriyle büyük dosyaların hızla aktarılmasını sağlıyor.
Bu anakart en son çıkan çevre birimlerine de çoktan hazır. Arka panelde 10 Gbps çıkış sunan toplam dokuz adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası yer alıyor. Ancak asıl dikkat çeken ise 20 Gbps bant genişliğine sahip süper hızlı USB 3.2 Gen 2x2 Type-C bağlantısı. Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI'ın ön panelinde iki adet USB 3.2 Gen 2 konnektörü, bir adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası bulunuyor. Anakartta ayrıca ek USB 2.0 başlıkları da yer alıyor.
Uzaktan yönetimle verimli BT
Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI merkezi BT denetimi ve yönetimi için kurumsal düzeyde özelliklerle geliyor. Anakart üzerindeki Intel X550 çift 10 Gigabit Ethernet denetleyicisini kullanan entegre BMC (temel kart yönetim denetleyicisi), kendine ait bir bağlantı noktası üzerinden IPMI mimarisinde akıllı özelliklerden yararlanma olanağı sunuyor. BMC; sistem yönetim yazılımı ile platform donanımı arasındaki arayüzü yönetiyor. BT yöneticileri BMC ile uzaktan bağlantıya geçerek sistemi yeniden başlatma veya güç döngüsünü başlatma gibi onarım amaçlı komutlar verebiliyor.
Güçlü performans ve etkili termal tasarım
Gelişmiş 16 güç aşamalı VRM tasarımıyla donatılan Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI, üst düzey verimlilik sunarak kullanıcıların performans sınırlarını daha önce hiç olmadığı kadar zorlamalarını sağlıyor. SOC soğutma bloğu yarı pasif fan ile serin kalırken, yonga seti soğutma bloğunun altındaki bir diğer fan da ana M.2 yuvaları ve WRX80 yonga setindeki ısıyı uzaklaştırıyor. Daha geniş depolama alanı arayanlar ise her biri dört adet PCIe 4.0 veri yolu kullanan üç adet M.2 yuvasından yararlanabiliyor.
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