ASUS, AMD Ryzen Threadripper PRO Anakartlarını Duyurdu

ASUS, AMD Ryzen Threadripper PRO için WRX80 iş istasyonu anakartlarını duyurdu. Çok çekirdekli işlemcilerden yararlanan profesyonel yaratıcı iş yükleri için güvenilir bir temelde üst düzey güç ve verimlilik.