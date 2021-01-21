ASUS ROG Phone 5 Görüntüleri Sızdı; Özelleştirilebilir Ekran Dikkat Çekiyor

ASUS'un yeni oyuncu akıllı telefonu ROG Phone 5, arka gövdede özelleştirilebilir bir ekranla mı gelecek? İşte internete sızan ilk fotoğraflar...

  • Ercan Uğurlu
ASUS ROG Phone 5, Özelleştirilebilir Ekranla Sızdı

ASUS tarafından 2018 yılında ilk kez piyasaya sürülen ROG Phone, özellikle oyuncular tarafından ilgi odağı olurken, seri sonraki yıllarda daha fazla ünlenmeyi başardı. 2019'da ROG Phone 2 ve 2020'de ise ROG Phone 3 ve ROG Phone 3 Strix modellerini piyasaya süren ASUS, 2021 için yeni bir model hazırlığında.

ROG Phone 3'ün halefi olması beklenen yeni telefonun adı ise sızıntıya göre ROG Phone 5. Yeni telefonun sadece adı sızmış değil, aynı zamanda canlı kanlı şekilde de fotoğraflanmış.

Bir kullanıcının elinde çekilen fotoğraflarda dikkat çeken en önemli ayrıntı ise, ROG Phone 5'in arkasında özelleştirilebilir bir ekranın yer alacak olması. Buna göre arka yüzeyin bir bölümü bir ekrana sahip. Ayrıca ana ekrandaki bir arayüzden de özelleştirme seçeneklerinin olduğu görülüyor.

Sızıntıya göre ROG Phone 5'te ikinci ekran telefonun arkasında yer alacak. Ancak şimdilik bunun sadece kozmetik olarak mı yer alacağı, yoksa bildirimler, aramalar ve sayfa ile uygulama görüntülemeleri gibi fonksiyonlarla da mı kullanılacağı bilinmiyor. Şimdilik bu alan küçük bir şerit olarak görünüyor.

Bunun dışında ROG Phone 5'in tasarımıyla yine oyuncuların seveceği ölçüde çarpıcı bir görünüme sahip olacağını söyleyebiliriz. Telefonun ekranı yine oyuncular için oldukça geniş olacakken, muhtemelen telefonda yine sıvı soğutma sistemine de yer verilecek. ASUS ROG Phone 5 hakkında daha fazla detay geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.

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