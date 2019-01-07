Asus, AMD'li Yeni TUF Laptoplarını Tanıttı
Asus, oyun markalarından The Ultimate Force'a katılan yeni laptoplarını CES'te tanıttı!
CES duyuruları bütün hızıyla devam ediyor. Yeni laptoplarını tanıtan firmalar arasında Asus da var. Firma, The Ultimate Force (TUF) markası altındaki yeni oyun laptoplarını tanıttı.
Laptoplardan FX505DY ve FX705DY, ekran ve pil boyutu dışında neredeyse aynılar. İki cihaz da bugün tanıtılan AMD Ryzen 5 3550H işlemciyle çalışırken Radeon RX 560X grafik yongasını kullanıyor. 32GB DDR4 RAM, 512GB SSD depolama veya 1TB melez depolamayla gelen cihazların ikisi de MIL-STD-810G puanlamasına sahip ve bu sayede bir miktar darbeye dayanabiliyor.
İki cihaz da Full HD ekranla geliyor ancak FX505DY'de 15,6 inç'lik bir ekran bulunuyor. FX705DY ise 17,3 inç'lik bir ekran boyutuna sahip. Küçük model 120Hz'e kadar tazeleme oranı desteği verirken büyük model, yalnızca 60Hz'e kadar destek sunuyor. Bununla birlikte her iki modelde de AMD'nin FreeSync teknolojisi destekleniyor. Büyük model 64Wh pille geliyor ve altı saatin üzerinde pil ömrü sunuyor. Asus'a göre küçük model, 48Wh kapasiteli piliyle "yaklaşık altı saat" kullanım süresi sağlıyor.
"Red Matter" ve "Gold Steel" renk seçenekleriyle gelen laptoplar birbirine oldukça benzer bir görünüme sahip ancak Gold Steel'in klavyesinde RGB arka aydınlatma bulunuyor. Red Matter'da ise her zaman kırmızı arka rengi görüyorsunuz. Bazı kullanıcıların hoşuna gidecek bir detay ise iki modelde de sayısal tuş takımının bulunması.
Fiyatları henüz açıklanmayan ASUS TUF Gaming FX505DY ve FX705DY'nin 2019'un ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
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