Asus, Gigabyte ve MSI Windows 11 İçin Resmi Listelerini Yayınladı

Geçtiğimiz ay Microsoft Windows 11 işletim sistemini resmi olarak duyurmuştu. Windows 11, görsel bir revizyonun yanı sıra minimum sistem gereksinimlerini de artırdı ve ayrıca Güvenli Önyükleme'nin yanı sıra TPM'yi de desteklenmesini de zorunlu hale getirmişti. Bunun dışında Microsoft, lansmanda Windows 11'i de destekleyecek CPU'ların bir listesini yayınlamıştı.
Buna bağlı olarak Asus, Gigabyte ve MSI gibi donanım üreticileri de Windows 11 ile uyumlu olacak donanımların listesini yayınladı. Liste, önceden oluşturulmuş sistemlerin yanı sıra piyasaya çıktığında Windows 11'i destekleyecek anakartları da içeriyor.
Asus, dizüstü bilgisayarlar ve Hepsi bir arada bilgisayar kategorisi için 2 liste yayınlarken, anakartlarını bu listede görüntüledi. Tüm yeni anakartlar ve dizüstü bilgisayarlar TPM'yi desteklerken, Asus anakartlarında TPM'nin nasıl etkinleştirileceğine dair bir kullanım kılavuzuna da yer veriyor.
Gigabyte ise AMD TRX40, 300 Intel X299, C621, C232, C236 ve daha fazlası da dahil olmak üzere tüm anakartlarının TPM 2.0'a hazır olduğunu ve Windows doğrulama kontrolünden geçeceğini onaylamış. Ancak ne yazık ki şirket, Windows 11'i destekleyecek dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının bir listesini yayınlamış değil.
Yine MSI da Windows 11'i destekleyecek yeni listesini yayınlarken, AsRock da Intel ve AMD anakartları için ayrı ayrı forum gönderisi yayınlamış durumda. Şirketlerin listelerine ilgili linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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