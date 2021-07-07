Asus, Gigabyte ve MSI Windows 11 İçin Resmi Listelerini Yayınladı

Asus, Gigabyte, MSI ve diğerleri, Windows 11'i destekleyecek donanım listelerini resmi olarak yayınladı.

  • Ercan Uğurlu
Asus, Gigabyte ve MSI Windows 11 Listesi Yayınladı

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