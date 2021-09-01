ASUS, ProArt Projector A1'i Duyurdu

Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan, dünyanın ilk Calman Verified sertifikalı projektörü olan ve %98 sRGB ve Rec. 709 renk alanlarını kapsayan ProArt Projector A1, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu için fabrikada önceden kalibre edildi.