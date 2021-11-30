ASUS Republic of Gamers, Rapture GT-AX6000 Modelini Duyurdu

Gelecekten gelmiş gibi görünen tasarıma, olağanüstü performansa, esnek kablolu ağ yapılandırma seçeneklerine ve üç katmanlı oyun hızlandırma özelliğine sahip bu güçlü WiFi 6 oyuncu router'ı oyuncuları zafere taşımaya hazır.