Mobil Pazarlamanın 'En'leri SMARTIES'de Belirlenecek

Mobil pazarlama dünyasının yenilikçi ve başarılı kampanyaları, Aralığın 2.haftasında çevirimiçi olarak gerçekleşecek SMARTIES Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak. 50 ülkede 1000'e yakın üyesi ile mobil pazarlamanın gelişimine katkıda bulunan Mobil Pazarlama Derneği (MMA) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışma, Türkiye ve dünyadan pek çok başarılı ekip ve projenin ödüllendirilmesini sağlarken, pazarlama dünyasındaki son gelişmeleri de binlerce katılımcıya aktarmış olacak. SMARTIES, 11. senesinde "Yaratıcılık & İnovasyon Günleri" adı altında 1. gün "AI&İnovasyon" , 2.gün "Modern Pazarlama" ve 3.gün "Yaratıcılık" temaları çerçevesinde Türkiye'den ve Dünya'dan fikir önderlerini ağırlayacak. 3 gün sürecek etkinlikte 30'u aşkın yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak.
YAPAY ZEKANIN ÖNCÜ İSMİ REFİK ANADOL PANELİSTLER ARASINDA
7-9 Aralık 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olan SMARTIES Yaratıcılık & İnovasyon günlerinde bu yıl AI&İnovasyon, Modern Pazarlama ve Yaratıcılık konseptli paneller gerçekleştirilecek. Etkinliğin ilk gününün teması olan ''AI&İnovasyon'' a yönelik oturum 7 Aralık 13.00 -18.00 aralığında gerçekleşecek. Reckitt, Facebook, AdColony gibi global firmaların çarpıcı oturumlarının yer alacağı bu panelde Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, MMA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve AI İnovasyon Yürütme Kurulu Başkanı Zehra Öney moderatörlüğünde yapay zeka konuşulacak.
AI ve Dataları muazzam sanat eserlerine dönüştürerek yalnızca ülkemizde değil; işleriyle dünyada da en önemli yeni medya sanatçıları arasında yer alan Refik Anadol, Nike işbirliğinde gerçekleşen ''Hope Alkazar'' Projesinin detaylarını Nike Türkiye Ülke Yöneticisi Ahu Altuğ ile MMA SMARTIES'de Alkazar Sineması'ndan anlatacak.
MOBİLİN PAYI YÜKSELİYOR
Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan MMA Başkanı Ahmet Pura, "Bu seneki etkinliğimiz modern pazarlama adına çok önemli isimleri barındırıyor. Etkinlik içeriğimizi yılın başında üyelerimiz ve sektör takipçilerimize çıktığımız MMA Bilinirlik Anket'i çıktılarına göre tasarladık. Üç gün boyunca ulusal ve uluslarası pazarlama ve teknoloji alanında uzman isimlerin konuşmalarını dinleyen katılımcılar da MMA Yaratıcılık ve İnovasyon Sertifikası kazanacak" dedi. Mobilin reklam yatırımları içerisindeki önemine dikkat çeken Ahmet Pura sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi döneminin devamıyla birlikte kullanım alışkanlıkları tüketicilerde kalıcı olarak değişti. E-ticaret, içerik tüketimi, eğitim, oyun gibi alanlarda mobil yoğun dijital kullanım gerçekleşti. Böylece 2021'in ilk yarı yılında yapılan 12,5 milyar TLlik medya ve reklam yatırımlarında mobilin payı yüzde 65'e ulaştı. Mobil'in dijital içindeki payı ise %68'leri buldu."
YOĞUN SPONSOR DESTEĞİ
7-8-9 Aralık SMARTIES Yaratıcılık ve İnovasyon Günleri, AdColony, Akbank, AppNext, Facebook, Garanti BBVA, YapıKredi, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda; GANG, Sonntag, Dijital Pazarlama İletişim Platformu(DPİP), İab TR , Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Desteği; Onedio, Bloomberg Businessweek Türkiye ve Aina Pazarlama İletişim Danışmanlığı medya sponsorluğunda gerçekleşecek.
İşte Etkinlikte Yer Alacak Konuşmacılardan Bazıları:
- Ahmet PURA – MMA TR Yönetim Kurulu Başkanı
- Refik Anadol – Yeni Medya Sanatçısı
- Ahu Altuğ – Nike Türkiye Ülke Müdürü
- Oya Canbaş – Bayer İngiltere & İrlanda Genel Müdürü
- Kaan Sekban – Sunucu, Oyuncu
- Zeynep Dipçin Akdoğan – Eti Pazarlama Grup Başkanı
- Alper Sezer – Getir Dijital Pazarlama Müdürü
- Neslihan Kama – Reckitt Marka Yöneticisi
- Lex Bradshaw Zanger – L'Oreal CMO
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