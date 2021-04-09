ASUS Republic of Gamers, ROG Live 2021 Etkinliğini Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), yeni nesil bilgisayar toplama deneyimini gözler önüne serecek üç günlük çevrim içi ROG Live 2021 etkinliğinin 9-11 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Çevrim içi düzenlenecek etkinlikte ünlü kasa tasarımcıları Niklas Forsberg ve Tim Malmborg katılımcılara orta seviyeden üst seviyeye uzanan çeşitli sistemler sunacak. ROG Çaylak bölümünde ise kendi oyun bilgisayarını ilk kez toplayacak olanlara yer verilecek. Yurt dışında düzenlenecek olan etkinlik İngilizce olarak yayınlanacak.
ROG kendini dünyanın en iyi oyuncu ekipmanlarını geliştirmeye adadı. ROG, birinci sınıf PC bileşenleri geliştirmeye ek olarak kendi bilgisayarını kendi toplamayı bir tutku haline getiren kullanıcıları da aktif olarak destekliyor. ROG Live 2021 etkinliğinde tüm bilgisayarlarda 11. Nesil Intel® Core™ işlemciler, su soğutmalı ROG Maximus XIII Extreme Glacial anakart ve ROG Strix 30 serisi ekran kartları gibi en yeni oyuncu donanımları yer alacak. 11. Nesil Intel Core işlemciler içeren üst seviye sistemler de bazı en yeni oyunlarla test edilecek. Canlı yayında ayrıca ROG Swift 360 Hz PG259QNR monitör, Claymore II klavye, Gladius III oyuncu mouse'u, Ryujin II 360 ve ROG Strix LC II 280 ARGB sıvı soğutma sistemlerini içeren bölümler olacak. Etkinlikte izleyiciler ve hayranlar canlı yayın sohbet odasında ASUS ekibiyle iletişime geçerek benzersiz bir bilgisayar toplama deneyimi yaşayacak. İzleyiciler hazırlanan web sitesine girerek etkinlik sırasında özel ROG Live tekliflerinden ve promosyonlarından yararlanabilecek.
ROG Live etkinliğinde teknoloji bilgi yarışmaları, mücadeleler ve içlerinde 6000 ABD doları değerinde bir bilgisayarın da olduğu toplam 25.000 ABD doları tutarında ödüller de sunulacak. Etkinlik ROG YouTube, Facebook, Twitter ve Twitch sosyal medya sayfalarından canlı yayınlanacak.
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