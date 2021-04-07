Japon Teknoloji Devi Toshiba Satılıyor mu? Gelen Haberler Böyle Söylüyor...

Japon teknoloji devi Toshiba, zaman zaman satış iddiası ile haberlere konu olan şirketlerden biri. Son olarak şirket, geçtiğimiz yıl bilgisayar şirketi Dynabook'un tüm hisselerini satmıştı. İşte o Toshiba, bir kez daha aynı konu ile manşetlere taşınmış durumda. İngiliz sermaye fonu şirketi CVC Capital Partners'ın, Toshiba'yı satın almak için teklifte bulunduğu konuşuluyor.
Toshiba, yaptığı açıklama ile bu girişimi doğruladı. Japon devi, CVC Capital Partners'ın, Toshiba'yı satın almak için teklifte bulunduğunu açıkladı ve bu teklifin şu an için değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi: "CVC Capital Partners'tan daha fala detay talep ettik ve by teklifi tüm detaylarıyla inceledikten sonra cevaplandıracağız."
Toshiba'nın şu anki değerinin 20,8 milyar dolar seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.
Toshiba Hisseleri Uçuşa Geçti
Bu satın alma girişimi, beklendiği gibi Toshiba hisselerinin nemli oranda değer kazanmasına neden oldu. Şirketin hisseleri, haberlerin ve açıklamaların etkisiyle ABD piyasalarında yüzde 20 civarında değer kazandı.
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