Japon Teknoloji Devi Toshiba Satılıyor mu? Gelen Haberler Böyle Söylüyor...

Japonya'nın önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Toshiba, bir kez daha satış haberleri ile gündemde. Ancak bu kez Toshiba'yı sayın almak için yapılan teklif oldukça ciddi görünüyor.