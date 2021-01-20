Gelen Yorumlara Bakılırsa, Galaxy S21 Tasarımında Korkutan Bir "Hata" Var

Samsung Galaxy S21 serisinin tasarımı, pek çok kullanıcıya göre kullanıcı hatalarının önünü açabilir; dahası telefona büyük bir zarar verebilir.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S21'de Mikrofonu Bozmak An Meselesi!

Samsung'un yeni Galaxy S21 serisi ve özellikle Galaxy S21 Ultra, şirketin amiral gemisi portföyü için büyük katkı sağlayacak elbette, ancak bu yeni modeller görünüşe göre kusursuz değil. Şimdiden telefonların kutusunda şarj aleti ve kulaklık bulunmayacağı bilgisi tartışmalara yol açmışken, telefonların kamera blokları da pek çok kişinin olumsuz eleştirilerine maruz kalmaya başladı bile. Ancak iş bununla da bitmiyor.

Bilindiği gibi Galaxy S21 serisinde microSD kart desteği bulunmuyor. Yani telefonlarda hafızayı fiziksel olarak genişletemeyeceksiniz. Öte yandan SIM kart çekmecesinin konumlandırıldığı yer de, pek çok kullanıcıya göre büyük risk taşıyor ve bunun bir tasarım hatası olduğu yönünde yorumlar bulunuyor.

SIM Kart Takarken, Mikrofonu Kırmamaya Dikkat Edin

Samsung, Galaxy S21 serisinde SIM kart çekmecesinin yerini yeniden konumlandırdı ve bu bileşeni gidip mikrofonun hemen yanına koyma kararı aldı. Bunu neden yaptığını kestirmek gerçekten güç, zira SIM kart tepsisinin mikrofonla yan yana olması, olası mikrofon kazalarının da önünü açabilir gibi görünüyor.

Galaxy S21'de SIM kart tepsisini çıkartmak için yerleştirilen delik ve mikrofon deliği arasındaki mesafe oldukça az ve görünümleri de aynı. O nedenle Galaxy S21 sahipleri SIM kart takıp çıkartırken iğneyi yanlışlıkla mikrofon deliğine sokmamaya dikkat etmeliler. Aksi halde telefondaki mikrofonlardan birine veda edebilirler.

Samsung'un bu 2 elementi yan yana yerleştirmiş olması, olası kullanıcı hatalarının önünü açmış durumda. O nedenle ekstra dikkat etmekte fayda var. Neyse ki, Galaxy S21 eSIM teknolojisini de sahip. O nedenle fiziksel SIM kart kullanmayacaklar için bu bir risk oluşturmayacaktır.

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