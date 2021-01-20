Samsung Galaxy S21 de Parçalarına Ayrıldı. Videosu İçeride...

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra şeklinde karşımıza çıkan yeni modeller, Samsung'un bugüne kadar tanıttığı en güçlü S modelleri olmasıyla dikkat çekiyor.
Bu 3 telefondan Galaxy S21 modeli, piyasaya sürüldükten hemen sonra ise elbette parçalarına ayrılmakta gecikmedi. Hemen aşağıdaki Galaxy S21'in içindeki malzemeleri net şekilde görebilirsiniz.
- Samsung Galaxy S21 5G tanıtıldı
- Samsung Galaxy S21+ 5G tanıtıldı
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G tanıtıldı
Elbette bu parçalarına ayırma videosunun amacı, hem Galaxy S21'in iç yüzünü tanımak hem de tamir edilebilirlik başarısını anlamak için yapılıyor. Videoyu kaydeden PBKreviews'in söylemine göre, Galaxy S21, tamiri en kolay telefonlardan biri.
İçindeki malzemeleri birbirinden çok kolay şekilde ayırabilen PBKreviews, sadece pili çıkarmakta biraz zorlanmış. Bataryayı çıkartmak için ısı tabancasına başvurmak gerekiyor. Eğer Galaxy S21'in içini açan kişi bunu yapmaz ise, telefona zarar verebilir. O nedenle bataryanın sökümünde ekstra güç uygulamamakta yarar var.
Batarya dışında parçalarının sökümü en kolay telefonlardan biri olan Galaxy S21, iç yüzüne bakıldığında da gayet derli toplu bir görüntü sunuyor. Devreleri küçük küçük parçalara ayıran Samsung, böylece parça değişiminin önünü açmış. Videonun tamamını yukarıdan izleyebilirsiniz.
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