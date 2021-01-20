Samsung Galaxy S21 de Parçalarına Ayrıldı. Videosu İçeride...

Samsung Galaxy S21 5G de parçalarına ayrıldı; piyasaya sürüldükten hemen sonra ne kadar kolay tamir edilebileceği ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Parçalarına Ayrıldı!

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra şeklinde karşımıza çıkan yeni modeller, Samsung'un bugüne kadar tanıttığı en güçlü S modelleri olmasıyla dikkat çekiyor.

Bu 3 telefondan Galaxy S21 modeli, piyasaya sürüldükten hemen sonra ise elbette parçalarına ayrılmakta gecikmedi. Hemen aşağıdaki Galaxy S21'in içindeki malzemeleri net şekilde görebilirsiniz.

Elbette bu parçalarına ayırma videosunun amacı, hem Galaxy S21'in iç yüzünü tanımak hem de tamir edilebilirlik başarısını anlamak için yapılıyor. Videoyu kaydeden PBKreviews'in söylemine göre, Galaxy S21, tamiri en kolay telefonlardan biri.

Samsung Galaxy S21 5G Disassembly Teardown Repair Video ReviewSamsung Galaxy S21 5G Disassembly Teardown Repair Video Review
Samsung Galaxy S21 5G Disassembly Teardown Repair Video Review iFixit Tool Set: Tool set: Adhesive: 300LSE Adhesive: Heat Gun: Pry Picks: Other Replacement Parts:

İçindeki malzemeleri birbirinden çok kolay şekilde ayırabilen PBKreviews, sadece pili çıkarmakta biraz zorlanmış. Bataryayı çıkartmak için ısı tabancasına başvurmak gerekiyor. Eğer Galaxy S21'in içini açan kişi bunu yapmaz ise, telefona zarar verebilir. O nedenle bataryanın sökümünde ekstra güç uygulamamakta yarar var.

Batarya dışında parçalarının sökümü en kolay telefonlardan biri olan Galaxy S21, iç yüzüne bakıldığında da gayet derli toplu bir görüntü sunuyor. Devreleri küçük küçük parçalara ayıran Samsung, böylece parça değişiminin önünü açmış. Videonun tamamını yukarıdan izleyebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

Casper Nirvana X500 inceleme

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Akıllı Telefonlarda microSD Bellek Kartı Gerekli mi; Değil mi?
Signal'in kurucusundan ilginç WhatsApp itirafı geldi!
WhatsApp'la Başlayan Gizlilik Kaygıları, Gözleri Diğer Uygulamalara Çevirdi
Battlefield 6 Hakkındaki Yeni Sızıntılar, Heyecan Verici Şeyler Söylüyor
Kayıp olduğu sanılıyordu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

 

 