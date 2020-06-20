ASUS, Yapay Zekalı Gürültü Engelleyici Mikrofon Teknolojisini Duyurdu!

ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon Adaptörü, ROG Strix Go, ROG Theta 7.1 kulaklık modelleri ve diğer birkaç modelde arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak net sesli iletişim imkanı sunuyor.