ASUS, Yeni Mini PC PN41'i Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS, dijital tabelalardan küçük ofis ve ev ofislere kadar birçok farklı ortamda güçlü performans sağlayan ultra kompakt bilgisayar modeli Mini PC PN41'i duyurdu. Intel UHD Graphics'e sahip en yeni 11. Nesil Intel® Pentium® Silver veya Celeron® mobil işlemcinin yanı sıra yüksek hızlı 2933 MHz DDR4 bellekle donatılan Mini PC PN41, aynı anda birden fazla görevi verimli bir şekilde halledebiliyor. Küçük boyutları sayesinde masanızda da minimum yer kaplayan Mini PC, tüm bu özellikleriyle hemen her yerde kullanılmaya hazır.
Gücü içinde: Güçlü işlemci, grafikler ve bellekle gelen üstün performans
Mini PC PN41, 11. Nesil Intel® Pentium® Silver veya Celeron® mobil işlemcilerle donatıldı. Aynı sınıf geleneksel işlemcilere kıyasla %32'ye kadar genel performans artışı sunan bu en yeni nesil işlemci serisi, günlük işlerde çok daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Mini PC PN41'in sahip olduğu özellikler arasında sınıfında lider görsel performans da bulunuyor. Entegre Intel UHD Graphics bir önceki nesil modele göre 3D Mark Fire Strike testinde %120, genel olarak ise %90'ın üzerinde daha yüksek performans sunuyor.
USB Güç Dağıtımı girişi: Kablo kalabalığını da azaltan ufak boyutlu tasarım
USB Güç Dağıtımı girişi desteği sayesinde Mini PC PN41, desteklenen bir ekrandan veya başka bir cihazdan kablo ile güç alabiliyor. Ayrı cihazlar için ayrı güç adaptörü gereksinimini ortadan kaldıran bu özellik, 65 W çıkışlı tek bir güç kaynağıyla ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi sağlama imkânı veriyor. Bu küçük ve etkili tasarım özelliği, kablo kalabalığını azaltıp masanızın daha derli toplu kalmasını sağlıyor.
Yerleşik 2,5 Gbps LAN: Kullanıma hazı yüksek hızlı Ethernet ve çeşitli bağlantı seçenekleri
Mini PC PN41, 2,5 Gbps ya da diğer bir deyişle gigabit Ethernet'ten 2,5 kat daha hızlı ağ bağlantısı sunuyor. Bu son derece hızlı LAN desteği, günlük işleri daha akıcı ve verimli hale getiriyor. Mini PC PN41; DisplayPort 1.4 destekli bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C™ bağlantı noktası ve eski cihazlara, ek ekranlara veya birden fazla ağ bağlantısına destek verecek şekilde yapılandırılabilir bir giriş[1] de dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı noktasıyla geniş olanaklar sunuyor. Yapılandırılabilir giriş; VGA, DisplayPort, COM veya LAN bağlantısı seçeneği sunarak çeşitli monitör türlerine ve barkod tarayıcılardan fiş yazıcılarına kadar birçok eski cihaza destek sağlıyor. Bu bağlantı noktası çeşitliliği sayesinde Mini PC PN41 aynı anda üç adet ekrana destek verebiliyor. Giriş çıkışlar açısından bu kadar çok yönlü seçenekler sunan Mini PC PN41, dijital tabelalar, satış noktası sistemleri ve akıllı otomatlar gibi birçok farklı alanda mükemmel biçimde kullanılabiliyor.
Fansız kasa: 6 watt CPU'lara destek verir, gürültüyü ve toz girişini en aza indirir
Mini PC PN41 fansız kasayla yapılandırma seçeneği de sunuyor. 6 watt CPU'yu destekleyen bu tasarım, güvenilirlik, dayanıklılık ve düşük gürültü seviyesinin çok önemli olduğu endüstriyel uygulamalar için ideal. SSD'yi soğutmak için kullanılan özel soğutma bloğu, sürücünün ortalama sıcaklığını 50 derecede tutuyor.
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