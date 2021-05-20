ASUS, Yeni Mini PC PN41'i Duyurdu! İşte Özellikleri!

11. Nesil Intel CPU, 2,5 Gbps LAN, USB-C Güç Dağıtımı girişi ve fansız tasarıma sahip bu ultra kompakt bilgisayar, dijital tabelalar, ev ofisler ve daha fazlası için güçlü performans sunuyor.

ASUS, Yeni Mini PC PN41'i Duyurdu!

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