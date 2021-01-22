ASUS, Yeni Router Modeli RT-AX68U'yu Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS, şık tasarımlı Wi-Fi 6 router modeli RT-AX68U'yu duyurdu. Bu model, yeni Instant Guard güvenlik uygulamasıyla dikkat çekiyor. Ev kullanıcılarına yönelik bir Wi-Fi 6 (802.11ax) router olan RT-AX68U, 3x3 MIMO anten yapılandırmasıyla 2700 Mbps'e kadar kablosuz bağlantı hızlarına destek veriyor[1]. Çok geniş bir Wi-Fi kapsama alanı sunan bu router, aynı anda çok sayıda cihaza stabil bağlantı sağlıyor. Heyecan verici özelliklere sahip ve tamamen ücretsiz olan Instant Guard uygulaması, kullanıcıların açık Wi-Fi ağlarına tek tıkla güvenli bir şekilde bağlanmalarına olanak veriyor.
Modern yaşam tarzları göz önünde bulundurularak hazırlanan ince ve dikey tasarımıyla RT-AX68U, tüm dekorasyonlara şık bir şekilde uyum sağlayabiliyor.
Daha uzağa ulaşan Wi-Fi
Günümüzde çoğu evde ağa bağlı cihaz sayısı artıyor. RT-AX68U da çok sayıda cihaza mümkün olan en geniş Wi-Fi kapsama alanını sunmak için tasarlandı. Wi-Fi 6 ile birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde sinyaller Wi-Fi 5'e göre çok daha uzağa yayılabiliyor. Dikey tasarımda 3X3 MIMO anten yapılandırması yer alıyor. Üç anten, üç farklı veri akışında kullanılıyor. Üründe ayrıca sinyalleri cihazlara odaklayan ışın hüzmeleme özelliği de bulunuyor.
RT-AX68U, ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede, AiMesh uyumlu bir yada birden fazla router ekleyerek Wi-Fi ağını genişletip tüm evi kusursuz kapsayan bir ağ sistemi oluşturmak mümkün.
Instant Guard mobil uygulaması
RT-AX68U, yeni ASUS Instant Guard hizmetini destekleyen ilk ASUS router. Bu hizmet, açık Wi-Fi ağlarına tek tıkla güvenli ve gizliliği koruyarak bağlanmayı mümkün hale getiriyor. Herkese açık ücretsiz Wi-Fi ağlarının tüm dünyada giderek daha fazla sunulmaya başlaması, bu ağları siber suçluların hedefi haline getiriyor. Kötü niyetli kişiler, bu güvensiz ağlarda kullanıcıların özel verilerini çalabiliyor. Instant Guard bu sorunu VPN teknolojisiyle çözüyor. Açık Wi-Fi ağı üzerinden RT-AX68U'ya şifreli bir veri tüneli açıyor. Bu yolla, tüm Wi-Fi bağlantıları diğer kullanıcılara karşı koruma altına alınıyor.[2]
Üçüncü taraf VPN çözümlerinin aksine, Instant Guard'ın VPN sunucusu RT-AX68U üzerinde çalışıyor. Bu sayede güvenlik daha da yüksek düzeye çıkıyor. Tüm bu hizmet tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Üçüncü taraf VPN hizmetlerinin kurulumu karmaşık olabilirken, Instant Guard kullanıcı dostu tasarımıyla tek tıkla kurulabiliyor ve teknik bilgi gerektirmiyor.
Instant Guard ayrıca, kullanım ömrü boyunca ücretsiz olan ASUS AiProtection antivirüs özelliğinden de yararlanıyor. RT-AX68U bu sayede zararlı web sitelerini filtreleyebiliyor, virüs bulaşmasını bu tür sitelere kazara girmeden önce engelliyor. Instant Guard, 2021'de duyurulacak seçkin ASUS router modellerinde de kullanılabilecek.
Bugünün stili
Dikey tasarımı ve özel dokulu kaplamasıyla RT-AX68U, her eve veya stüdyoya şık bir dokunuş katıyor. Bu sayede, router'ı gözlerden saklamaya gerek kalmıyor. Harici antenler maksimum performans sunmalarının yanı sıra kaliteli tasarımı da tamamlayarak RT-AX68U'yu her dekorasyonla uyumlu hale getiriyor.
ASUS RT-AX68U Teknik Özellikler
|
Antenler
|
3 x harici anten
|
Çalışma Frekansı
|
2,4 GHz, 5 GHz
|
Wi-Fi Veri Hızı
|
802.11a 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11n 450 Mbps'e kadar
802.11ac 1625 Mbps'e kadar
802.11ax (2,4 GHz) 861 Mbps'e kadar
802.11ax (5 GHz) 1802 Mbps'e kadar
|
Ağ Standartları
|
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
|
Bellek
|
256 MB NAND Flash
512 MB RAM
|
Giriş Çıkışlar
|
WAN için 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
LAN için 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps
1 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 2.0
|
Düğmeler
|
Yeniden başlatma, WPS, Güç
|
DC Güç Adaptörü
|
AC Giriş: 110~240 V (50~60 Hz)
DC Çıkış: 19 V 1,75 A
|
Boyutlar
|
266,18 x 295,55 x 59,66 mm (anten dahil)
630 g
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