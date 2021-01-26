Netflix'e Şubat ayında gelecek olan dizi ve filmler belli oldu!

Yayınladığı dizi, film, belgesellerle hem Türkiye'de hem de dünyanın lider dijital platformlarından biri haline gelen Netflix, her ay yeni ekleyeceği içerikleri açıklıyor. Şubat ayında da bir çok kategorideki dizilerin yanı sıra filmler ve belgeseller de seyircilerin beğenisine sunulacak.
2021 ŞUBAT AYINDA YAYINLANACAK YENİ İÇERİKLER
ATEŞBÖCEĞİ YOLU / 3 ŞUBAT
Kitaptan uyarlanan Ateşböceği Yolu dizisinin başrollerini Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson paylaşıyor. İki sıkı dost olan Tully ve Kate birbirlerine hem iyi hem de kötü zamanlarda destek olur. Gençliklerinde kurulan bağ 40'lı yaşlarında da sağlamlığını korumaya devam eder. Dizi 3 Şubat'ta yayınlanacak.
Ateşböceği Yolu | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixOtuz yıllık bir dostluğun olağanüstü hikâyesi. Kristin Hannah’nın çok satan romanından uyarlanan ve başrollerde Katherine Heigl ile Sarah Chalke’ın yer aldığı Ateşböceği Yolu çok yakında Netflix’te.
Ateşböceği Yolu’nu çok yakında yalnızca Netflix’te izleyin:
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Netflix Hakkında
Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.
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Ateşböceği Yolu | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixürkiyeOfficial
MALCOM VE MARİE / 5 ŞUBAT
Zendaya ve Denzel Washington'ın oğlu başarılı oyuncu John David Washington'ın başrolünde olduğu Malcom ve Marie, 5 Şubat'ta yayında olacak. Film, bir film yapımcısının eve dönmesini konu alır ve çiftin ilişki sorunları gergin bir akşamda yüzeye çıkar.
Malcolm ve Marie | Resmi Fragman | NetflixYönetmen Malcolm (John David Washington) ve kız arkadaşı Marie (Zendaya) bir filmin gala kutlamasından eve döner. Gecenin devamında Malcolm filme gelecek eleştirileri beklerken ilişkileriyle ilgili gerçeklerin aniden su yüzüne çıkmasıyla aralarındaki sevginin gücü sınanır.
Yönetmen ve senarist Sam Levinson.
Malcolm ve Marie'yi Netflix'te izleyin:
Abone ol:
Netflix Hakkında
Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.
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FACEBOOK:
TWITTER:
Malcolm ve Marie | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial
SPACE SWEEPERS / 5 ŞUBAT
Netflix'in yüksek bütçeli kore yapımı bilim kurgu filmi Space Sweepers, 5 Şubat'ta yayınlanacak. 2092'de uzay çöplerinin ve gerçekleşmesi zor hayallerin peşine düşen sıra dışı bir grup, masum bir insansıyı takas etmeye çalışırken korkunç sırları açığa çıkarır.
Space Sweepers | Official Trailer | Netflix#??? #SpaceSweepers #Netflix
It's a Big Universe,
Full of Valuable Trash!
Song Joong-ki | Kim Tae-ri | Jin Sun-kyu | Yoo Hai-jin
These Misfits Just Might Save The World!
Get on board with the Space Sweepers
February 5, Only on Netflix.
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About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
Space Sweepers | Official Trailer | Netflix
Chasing after space debris and faraway dreams in year 2092, four misfits unearth explosive secrets during the attempted trade of a wide-eyed humanoid.
SUÇ MAHALLİ: CECİL HOTEL / 10 ŞUBAT
Elisa Lam'in kaybolması Cecil Hotel'in kötü şöhretini daha da artırır. "Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy"nin yaratıcısı ile karanlık bir dünyaya dalmaya hazır olun.
DÜNYADAN HABERLER / 10 ŞUBAT
Paulette Jiles'in aynı isimli romanında uyarlanan film, Amerikan İç Savaşı'nın ardından kimsesiz kalan bir kızı, yaşayan son akrabalarının yanına götürmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Başarılı oyuncu Tom Hanks'in başrolünde olduğu Dünyadan Haberler filmi 10 Şubat'ta Netflix'te olacak.
SEVDİĞİM TÜM ERKEKLERE: ŞİMDİ VE SONSUZA DEK / 12 ŞUBAT
Gençlik filmi Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek 12 Şubat'ta Netflix'te olacak. Her şey eski bir aşk mektubuyla başladı ve yeni bir aşka dönüştü. Lara Jean ve Peter'ı gelecekte neler bekliyor?
Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek | Resmi Fragman | NetflixLara Jean, liseyi bitirip yetişkinliğe adım atmaya hazırlanırken hayatını değiştirecek iki yolculuk yapar ve bazı konuları tekrar düşünmeye karar verir. Acaba ailesi, arkadaşları ve Peter ile nasıl bir geleceği olacaktır?
Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek'i yalnızca Netflix'te izleyin:
Abone ol:
Netflix Hakkında
Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.
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Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial
THE CREW / 15 ŞUBAT
Kevin James, Sarah Stiles, Jillian Mueller'in başrollerini paylaştığı The Crew dizisi 15 Şubat'ta Netflix'te olacak. Bir NASCAR garajının ekip şefi, takımı modernize etmekle görevlendirilen, teknolojiye bağımlı Y kuşağından gençlerle anlaşmazlığa düşer.
The Crew | Official Trailer | NetflixThe Crew stars Kevin James as the crew chief for a NASCAR team. When the owner steps down and passes the team off to his daughter, James has to protect himself and his crew from her attempts to modernize the team. Watch The Crew only on Netflix, February 15.
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About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
The Crew | Official Trailer | Netflix
Life in the garage swerves off track for a NASCAR crew chief and his tight-knit racing team when a new boss steps in and shakes things up.
TRIBES OF EUROPA / 19 ŞUBAT
Gelecek, hiç beklediğiniz gibi değil. 2074'te Avrupa, egemenlik için savaşan çok sayıda Kabileye ayrıldı. Bu kanlı savaşın ortasında kalan Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ve Elja (David Ali Rashed) adlı üç kardeş, kendi yollarını çizmek zorunda. Dizi 19 Şubat'ta Netflix'te.
Tribes of Europa | Official Teaser | NetflixThe future is not what you expected. The 2074 Europe is split into many Tribal states fighting for dominance. The three siblings Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) and Elja (David Ali Rashed) get caught in the middle of this bloody war and are forced to forge their own paths.
Tribes of Europa premieres on Netflix on February 19, 2021.
Discover more and join the tribe:
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About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
Tribes of Europa | Official Teaser | Netflix
I CARE A LOT /19 ŞUBAT
J Blakeson tarafından yazılan ve yönetilen komedi gerilim filmi I Care A Lot, görünüşte yaşlı müvekkillerini kandıran ancak ortaya çıkan bir yasal koruyucuyu konu alıyor. Filmde başrolleri Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González paylaşıyor.
I Care a Lot | Official Trailer | NetflixA crooked legal guardian who drains the savings of her elderly wards meets her match when a woman she tries to swindle turns out to be more than she first appears. Starring Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Dianne Wiest, and Chris Messina.
I Care a Lot on Netflix:
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About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
I Care a Lot | Official Trailer | Netflix
A court-appointed legal guardian defrauds her older clients and traps them under her care. But her latest mark comes with some unexpected baggage.
PELE / 23 ŞUBAT
Futbol efsanesi Pele'ye odaklanan "Pele" belgeseli 23 Şubat'ta yayında olacak.
Pelé | Official Teaser | NetflixThis documentary feature tells the story of iconic footballer Pelé, his quest for perfection and the mythical status he attained. The story looks back at the extraordinary 12-year period in which Pelé, the only man to win three World Cup titles, went from superstar in 1958 to saviour in 1970; a radical yet turbulent era in Brazil’s history. As well as unprecedented interview access to Pelé, the film includes astounding archive footage and interviews with legendary former team-mates including Zagallo, Jairzinho and Rivellino. PELÉ is produced by Pitch Productions, directed by Ben Nicholas and David Tryhorn and executive produced by Academy Award-winning filmmaker Kevin Macdonald.
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About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
Pelé | Official Teaser | Netflix
Mixing rare archival footage and exclusive interviews, this documentary celebrates the soccer legend who personified the beautiful game: Pelé.
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