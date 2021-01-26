Netflix'e Şubat ayında gelecek olan dizi ve filmler belli oldu!

Dünyada ve Türkiye'de en çok izlenen dijital platformlarından biri olan Netflix, içeriklerini geliştirmeye devam ediyor. Şubat ayı içerisinde de bir çok yeni dizi ve film izleyici ile buluşacak. İşte Netflix'e Şubat 2021'de gelecek olan yeni projeler...