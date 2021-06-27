ASUS, Yeni Router'ı TUF Gaming AX5400'ü Duyurdu

ASUS, yeni router modeli TUF Gaming AX5400'ü duyurdu. Oyunculara yönelik güçlü ve dayanıklı bir router olan TUF Gaming AX5400, çok sayıda cihazın kullanıldığı ortamlarda birinci sınıf kablolu ve kablosuz bağlantı performansı sunmak için tasarlandı. Çift bant özellikli TUF Gaming AX5400, toplam 5400 Mbps bant genişliği sunuyor. Bir önceki nesle göre %80 daha geniş sinyal menziline sahip olan model, evde kullanım için esneklik sağlıyor. Hızlı ve sağlam kablolu bağlantı için TUF Gaming AX5400 hem WAN hem LAN için bağlantı birleştirme teknolojisini kullanıyor. Bu sayede internet bağlantılarına ve ağ cihazlarına uçtan uca gerçek 2 Gbps kablolu bağlantı sağlıyor.
TUF Gaming AX5400; PC, konsol ve mobil oyun deneyimleri için üç farklı oyun modu ve esnek QoS (Quality of Service) ayarlarıyla ev ofislerinde veya evde öğrenim için son derece uygun ve kolay bir kullanım sunuyor. TUF Gaming ürünleri akla hemen dayanıklılığı getiriyor. TUF Gaming AX5400 de sıkı kalite testlerini geçen sağlam ve dayanıklı tasarımıyla bu geleneği sürdürüyor.
WiFi bağlantınızı güçlendirin
ASUS TUF Gaming AX5400, çok sayıda cihazın kullanıldığı ortamlarda hızlı ve sağlam kablosuz ve kablolu bağlantı sunmak için tasarlandı. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları ve modern evlerde bulunan tüm IoT cihazları bu router'dan yararlanabiliyor.
TUF Gaming AX5400'ün sunduğu WiFi 6 bağlantısı, yüksek hızı sunmanın yanı sıra ağ kapasitesini 4 kata, kapsama alanını da %80'e kadar artırıyor. Böylece tüm cihazlar, evin uzak köşesinde olsalar bile WiFi bant genişliğinden yararlanabiliyor. Wi-Fi 6 ile birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde sinyaller Wi-Fi 5'e göre çok daha uzağa yayılabiliyor. TUF Gaming AX5400'de ayrıca 4x4 MU-MIMO yapılandırması ve 2,4 GHz ile 5 GHz olmak üzere paraziti azaltan iki ayrı anten bulunuyor. Işın hüzmeleme özelliği ise sinyalleri cihazlara doğru odaklayarak daha sağlam bir kapsama alanı oluşturuyor.
TUF Gaming AX5400, en geniş evlerde bile tam kapsama alanı sunmak için AiMesh desteği veriyor. Böylece ürün AiMesh uyumlu diğer ASUS router'larla birlikte tüm evi kapsayan bir ağ WiFi sisteminin bir parçası olarak kullanılabiliyor.
Ultra hızlı kablolu bağlantılar
Gerçek yüksek bant genişliği performansı için hem WAN hem de LAN bağlantılarının bu hızları desteklemesi gerekiyor. ASUS TUF Gaming AX5400 hem WAN hem LAN için bağlantı birleştirme teknolojisinden yararlanıyor. Bu Teknoloji iki Gigabit Ethernet bağlantı noktasını sanal olarak birleştirerek kullanıcıların internet bağlantılarında ve kablolu ağ cihazlarında 2 Gbps'e kadar Ethernet hızlarına ulaşmasını sağlıyor. Bu teknoloji özellikle NAS cihazları ve masaüstü bilgisayarlar gibi yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan cihazlar için avantaj sağlıyor.
Her göreve hazır
ASUS TUF Gaming AX5400 performansı her tür kullanım senaryosuna göre ayarlayan özellikleriyle son derece çok yönlü bir cihaz. Özel Oyun Bağlantı Noktası kullanıcıların kabloyla bağladığı oyun cihazlarına öncelik vermesini sağlarken, Open NAT özelliği de üç adımda kolayca port yönlendirme imkanı veriyor. Mobil oyuncular ASUS Router uygulamasında mobil oyun paketlerine tek dokunuşla öncelik verebiliyor.
Ev ofislerinde ise QoS ile konferans görüşmeleri gibi görevlere öncelik verilebiliyor. ASUS AiProtection Pro da tüm bağlı cihazlara kurumsal sınıf güvenlik sunuyor. Ebeveyn kontrolü özellikleri evde öğrenim durumunda ailelerin internet kullanımını kontrol etmesine imkan veriyor.
TUF Gaming AX5400 maksimum WiFi performansını olağanüstü dayanıklılıkla sunacak biçimde geliştirildi. Alt, yan ve üst kısımlardaki havalandırma delikleri hava akışını güçlendiriyor. İki adet alüminyum soğutma bloğu da daha iyi soğutma sağlayarak dayanıklılığı artırıyor. Sabit antenler ve metal bağlantı koruyucularıyla fiziksel dayanıklılığı artırılan TUF Gaming AX5400 sıkı kalite testlerinden geçirildi. Böylece ürünün güvenilir bir şekilde çalışacağından emin olunuyor.
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