ASUS, Yeni Router'ı TUF Gaming AX5400'ü Duyurdu

Asus, çok sayıda cihazın kullanıldığı oyun ve evde öğrenim gibi kullanım senaryoları için WiFi 6 destekli router'ı TUF Gaming AX5400'ü duyurdu.

ASUS, Yeni Router'ı TUF Gaming AX5400'ü Duyurdu

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