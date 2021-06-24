Ekran Kartı Fiyatları Canınızı Yakıyorsa, Bu Habere Çok Sevineceksiniz

Ekran kartı fiyatları, özellikle de Nvidia GPU fiyatları yakında normal seviyesine gerileyebilir. En azından grafikler bize bunu söylüyor.

  • Levent Öztürk
GPU fiyatları yakında normalleşmeye başlayabilir

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