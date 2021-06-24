Ekran Kartı Fiyatları Canınızı Yakıyorsa, Bu Habere Çok Sevineceksiniz

Eğer bilgisayar donanımı ile ilgiliyseniz ve son bir yıldır tüm iletişimden uzak durmuyorsanız, bu süre zarfında GPU'ların fiyatlarının ciddi bir şekilde yükseldiğinin farkındasınızdır. Ancak Alman medyası 3DCenter tarafından hazırlanan yeni bir habere göre, grafik kartlarının ve özellikle Nvidia GeForce kartlarının fiyatları yaklaşık altı ay sonra düşmeye başlıyor.
Bu haberin, Mindfactory, Caseking, Computeruniverse ve daha fazlası gibi büyük Alman perakendecilerinden alınan veriler kullanılarak hazırlandığı belirtiliyor.
Yukarıdaki grafik, bu mağazalardaki grafik kartlarının ortalama fiyatlarının hareketini gösteriyor. Bahsedildiği gibi, Nvidia GPU'ların fiyatı, Mayıs ayında MSRP'ye göre +%204 ile zirve yaptıktan sonra gözle görülür bir düşüş yaşıyor. Yine de MSRP'ye göre hala %91 daha yüksek olduğunu, yani neredeyse iki katı olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer bu trend devam ederse, RTX 3000 serisi kartların ucuzlamaya devam etmesini ve yılbaşından önce MSRP seviyelerine ulaşmasını bekleyebiliriz.
Ancak Radeon RX 6000 serisi kartlarda biraz daha karışık bir trend görülüyor. Fiyatlar aslında geçtiğimiz ayın sonlarında düşmüştü ama şimdi tekrar yükselmeye başladı.
Küresel çip sıkıntısının yanı sıra, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi GPU'lar, TSMC'nin çok sayıda alıcısı olan 7nm devreleri üzerine inşa edildiğinden dolayı talebin karşılanmasında büyük zorluk yaşanıyor. Nvidia kartları ise daha bol bulunan Samsung 8nm sürecini kullanıyor ancak Ethereum madencilerinin GPU'lara olan yüksek talebi nedeniyle sorunlar yaşıyor.
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