Asus'tan 300Hz'lik Laptop ve Yeni Akıllı Saat
Asus, tazeleme oranıyla dikkat çeken yeni ROG Zephyrus S modellerini ve VivoWatch SP akıllı saati IFA 2019'da tanıttı!
Asus, oyun tutkunları ve içerik üreticileri için yeni seçeneklerini IFA 2019'da sergiliyor. Yeni ROG Zephyrus S modelleri, 300Hz tazeleme hızı sunan ekranla geliyor.
Esports oyuncularının çoğu 240Hz ekran tazeleme oranını kullandığından 300Hz çıtayı yükseltebilir. ROG Zephyrus S GX701 , bu ekranın potansiyelini kullanabilmek için Nvidia GeForce RTX 2080 ile geliyor. Asus ROG Zephyrus S GX502 ise bunun yerine bir RTX 2070'e yer veriyor. Laptoplarda dokuzuncu nesil Intel Core i7-9750H, 32GB'a kadar RAM ve PCIe NVMe SSD depolama bulunuyor.
300Hz Asus ROG Zephyrus S GX701'in çıkış tarihi ve fiyatı, henüz açıklanmadı.
Asus VivoWatch SP de Tanıtıldı
Asus'un yeni akıllı saati, dahili GPS ve EKG (elektrokardiyogram) işlevleriyle tam bir sağlık izleyicisi olmayı amaçlıyor ve bu konuda Apple Watch 4'ü takip ediyor.
IFA 2019'da tanıtılan cihaz, 50 metreye kadar su geçirmiyor, altimetre ve vücudunuzdaki oksijen miktarını ölçmeye yarayan Pulse OX işleviyle geliyor. Asus, saatte bir kan basıncı ölçme işlevinin de olduğunu söylüyor ancak bu işlevin nasıl çalıştığını henüz bilmiyoruz.
Firmaya göre VivoWatch SP'nin pili tek şarjla 14 gün dayanıyor, ancak GPS modunda bu sürenin kaç güne gerileyeceği merak konusu.
Fiyatı açıklanmayan saat, 2019'un son çeyreğinde piyasaya sürülecek.
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