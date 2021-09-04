Audi Grandsphere: Audi'den Ev Rahatlığını Yollara Taşıyan Elektrikli...

Audi, 4. Seviye otonom aracı olacak olan Grandsphere konseptini tanıttı. Elektrikli sedan, sınırlı koşullar içinde tamamen kendi kendine yolculuk yapabiliyor. Konseptin hedefinin "sürücünün mümkün olduğu kadar az sürmesi" olduğu açıklandı. Kabaca, Grandsphere kullanıcıları, başka birinin kullandığı lüks bir odanın içinde yolculuk ediyor gibi olacaklar.
Sürücüsüz mod başladığında Grandsphere, direksiyonu ve pedalları geri çekerek otomobilin içinin daha ferah olmasını sağlıyor. İç ekranlar sayesinde yolda giderken video konferanslara katılmak veya film izlemek mümkün. Kolçaklardaki VR gözlükler, yolculuk sırasında kendinizi eğlenceye kaptırmanıza imkan veriyor.
Audi bu araçta kullandığı 120 kWh'lık pil ile menzili 745 kilometreye çıkarmış. 800-voltluk şarj mimarisini kullanan araç, 10 dakikalık şarjla menzile 290 kilometre ekliyor. Pilin yüzde 80 doluluk oranına ulaşması 25 dakika alıyor. Çok atik bir araç olmasa da Grandsphere'in 0-100 hızlanması 4 saniye civarında.
Audi'nin yeni elektrikli konsepti Grandsphere'i aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın