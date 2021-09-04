Audi Grandsphere: Audi'den Ev Rahatlığını Yollara Taşıyan Elektrikli...

Audi'nin yeni tanıttığı Grandsphere elektrikli araç konsepti, evdeki rahatlığınızı yollara taşımayı hedefliyor...

Audi Grandsphere: Audi'den "ev gibi araba"

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