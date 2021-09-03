Mercedes-AMG'nin Yeni Süper Otomobili GT 63 S E Performance Büyüledi!

Performans otomobilleri dünyasında Mercedes-AMG'nin efsanevi bir konumu bulunuyor. AMG'nin araç yelpazesi satın alınabilir bütçeli spor otomobillerden Formula 1 pistlerinde "asfaltı ağlatan" yarış otomobillerine kadar genişliyor. Ana firması Mercedes-Benz elektrikli araçlara odaklanınca, bunun etkisi ister istemez AMG'de de görüldü. AMG ilk performans hibrid modelini tanıttı. Rakamlar, gerçekten çok şaşırtıcı.
Mercedes'in tanıttığı The Mercedes-AMG GT 63 S E Performance konseptinde hala güçlü V8 motor kullanılıyor ancak asıl fark yaratan, elektrikli aktarma bölümü. GT 63 S E Performance Mercedes-AMG'nin Formula 1 aracından ilham alınarak tasarlanmış. Twin-turbo 4 litrelik benzinli motorunun yanında bir elektrik motoru ve Mercedes'in Affalterbach'taki merkezinde üretilmiş güçlü bir pil bulunuyor.
Araç, 843 beygir gücüne sahip. 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte, güç aktarma sistemi, bu ağır Mercedes'i 0'dan 100'e 2,9 saniyede çıkarıyor. Maksimum hız ise saatte 313 kilometre olarak veriliyor. Modern F1 otomobillerde olduğu gibi, AMG'nin hibrid sistemi araç ani güç patlamalarına ihtiyaç duyduğunda elektrik motorunu devreye alıyor, diğer zamanlarda ise rejeneratif şarj gerçekleştiriyor.
Mercedes-AMG hafif ve yüksek kapasiteli bir pil kullandıklarını, pilin kapasitesinin 6.1 kWh olduğunu söylüyor. Sürekli durumda 70 kW güç sağlayabiliyor, 10 saniyeliğine ise 150 kW güce çıkabiliyor. Ağırlığı, sadece 89 kilogram. Her türlü şarj istasyonundan ve standart elektrik prizinden şarj edilebiliyor.
Mercedes, AMG GT 63'ün salt elektrik ile 12 km menzil yapabildiğini söylüyor. Bu rakam, hayal kırıklığına neden oluyor, çünkü günümüzde çoğu hibrid bunun üç katı mesafeye çıkabiliyor. AMG'nin sürücüsü yedi sürüş modundan birini tercih edebiliyor: Elektrik, Konfor, Spor, Spor Yarış, Kaygan yol ve Bireysel.
Başta belirttiğimiz gibi, GT 63 SE Performance sadece bir konsept otomobil, bu yüzden satın alabileceğiniz bir şey değil. Ama yine de AMG'nin ileriye dönük elektrikli planları hakkında bir fikir veriyor.
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