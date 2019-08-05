Avatar Yıldızından, Avangers'a "Hodri Meydan"
Avatar 2'de yer alacak ünlü isim, Avengers: Endgame-Avatar 2 çekişmesi hakkında oldukça iddialı sözler söyledi.
- Barış Terun
"Avengers: Endgame fırsatı varken zirvenin keyfini çıkarmalı; bu durum fazla uzun sürmeyecek"" Bu mesaj, Avatar ekibinden geliyor...
Çok kısa süre öncesine kadar Avatar, sinema tarihinin en çok gişe hasılatı elde eden yapımı konumundaydı. Ne var ki işler iki hafta önce değişti. San Diego Comic-Con'da; bizzat Marvel Comics'in patronu Kevin Feige, Avengers: Endgame'in Avatar'ı geride bırakarak dünyanın en çok izlenen filmi koltuğuna oturduğunu açıkladı. Marvel'ın son mucizesi 2.794 milyar dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. James Cameron'ın göz bebeği 2.789 milyar dolar gişe hasılatı ile 10 yıl boyunca zirvedeydi.
Avatar serisinin yıldızlarından Cliff Curtis ise Avengers ekibine meydan okudu. Curtis, Avengers: Endgame'in Avatar'ı geçmesi için, seri ile doğrudan bağlantılı 20 film çekildiğini söyledi. Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi ise sıra bizde. Dört yeni filmle beyaz perde hayranlarının karşısına çıkacağız. Yeni filmlerde neler olacağını ben de tam olarak bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Ama tahtı geri almak için 20 film çekmemiz gerekmeyeceğine eminim."
Cliff Curtis, Avatar 2-3-4-5'de önemli rol oynayacak. Oyuncu, Avatar serisinde Metkayina lideri Tonowari'yi canlandıracak. Cliff Curtis daha önce de; Doctor Sleep, The Meg, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, The Last Airbender, Zor Ölüm 4.0, Majestic, Fear The Walking Dead gibi yapımlarda önemli roller üstlenmişti.
Avatar 2, 17 Aralık 2021'de gösterime girecek. Avatar 3-4-5 ise sırasıyla 2023, 2025 ve 2027 yılının Aralık aylarında seyirci karşısına çıkacaklar.
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