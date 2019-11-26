AVG ve Avast'ın Eski Sürümlerine Güncelleme Engeli

Bu güvenlik yazılımlarının eski sürümlerini kullananlar, Mayıs ve Kasım Windows 10 güncellemelerini yükleyemeyecek!

AVG ve Avast'ın Eski Sürümlerine Güncelleme Engeli

Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi ve Mayıs 2019 güncellemesinin Avast ve AVG'nin eski sürümlerini kullananlar tarafından yüklenmesine engel geldi.

Windows 10 güncellenmesinin yüklenmesi, üçüncü parti yazılımlarla uyumluluk nedeniyle ilk defa devre dışı bırakılmıyor. Ücretli ve ücretsiz Avast ve AVG'nin 19.5.4444.567 motor sürümünden önceki sürümlerle bir uyumsuzluk olduğu belirtilse de, sorunun ne olduğu açıklanmadı. İki antivirüsün ortak bir algılama motoru kullandığını, Avast'ın AVG'yi üç sene önce satın aldığını hatırlatalım.

Sorunu atlatmanın yolu oldukça kolay; AVG veya Avast'ı yükseltmeniz veya yeniden yüklemeniz yeterli. Microsoft, engeli atlatıp güncellemeyi elle yüklemenizi (Şimdi Güncelle düğmesine basarak veya Medya Oluşturma Aracını kullanarak) önermiyor çünkü bu durumda ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Kasım 2019 güncellemesinde şimdiye kadar önemli bir sorun çıkmadı. Muhtemelen bunun nedeni, güncellemenin öncekilere kıyasla küçük olması.

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