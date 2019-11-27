Avrupa'nın IPv4 Adresleri Tükendi

Avrupa ve kısmen Orta Doğu'daki 76 ülkenin IP adreslerini atamak ve kaydetmekle sorumlu RIPE Ağ Koordinasyon Merkezi, son kalan IPv4 adres bloğunu atadığını duyurdu.
32-bit sayılardan oluşan IPv4 adresleri, internetteki eşsiz cihazları tanımlamak için kullanılıyor ve tüm dünyadaki toplam sayısı yalnızca 4,2 milyar. Kar amacı gütmeyen RIPE NCC'nin bu duyurusuyla birlikte IP adresi atamaları, artık bir bekleme listesi yoluyla yapılacak. Ancak bu şekilde sadece birkaç bin adres dağıtılacağı belirtiliyor.
IPv4 adreslerinin tükenmesi 2012'den bu yana bekleniyordu. IPv4'ün selefi IPv6 ise henüz yaygın olarak kullanılmıyor. Adreslerin tükenmesi, ağ operatörlerine IPv6'ye geçmek veya farklı çözümler bulmak açısından ciddi bir iş yükü getirebilir.
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